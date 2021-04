La rumeur de l’iPhone 13 commence à devenir de plus en plus spécifique chaque semaine et nous avons maintenant plus de détails sur la connectivité 5G. Ming-Chi Kuo s’attend à ce qu’Apple vende des iPhones prenant en charge mmWave dans plus de régions, notamment le Canada, le Japon, l’Australie et les principaux marchés européens. Avec la série iPhone 12 de l’année dernière, Apple n’a vendu que les iPhones mmWave aux États-Unis, ce qui représente 30 à 35% de toutes les expéditions d’iPhone 12, alors que cette année, le nombre devrait augmenter pour atteindre 50 à 65% au total.

Le grand changement visuel observé sur les combinés mmWave est la découpe d’antenne sous le bouton d’alimentation. Vous pouvez voir la différence entre les modèles mmWave et sub-6GHz ici:

En plus de la disponibilité étendue de mmWave, Kuo a jusqu’à présent prédit une amélioration des performances de la caméra avec tilt-shift, des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les variantes Pro et des encoches plus petites sur tous les modèles.

En parlant d’encoches plus petites, une nouvelle fuite circulant sur les réseaux sociaux nous donne notre premier aperçu de l’encoche repensée grâce à un prétendu protecteur d’écran pour iPhone 13. Nous pouvons voir que l’encoche est visiblement plus petite que les modèles sortants lorsqu’ils sont placés côte à côte.









Protecteur d’écran iPhone 13

La nouvelle taille plus petite a nécessité un repositionnement du haut-parleur qui est maintenant situé au-dessus de la caméra frontale et des capteurs qui l’accompagnent. Cette refonte marquera la première amélioration du cran depuis qu’Apple a annoncé l’iPhone X en 2017.

