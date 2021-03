Kuo: modèle iPhone Pro 2022 à venir avec une caméra selfie perforée, iPhone SE 5G à venir

Un nouveau rapport de l’analyste Apple de longue date Ming-Chi Kuo de TF International Securities cite des sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple concernant deux changements apportés aux gammes d’iPhone 2022 d’Apple. Kuo s’attend à ce que le successeur du modèle iPhone Pro de cette année puisse abandonner l’encoche et utiliser une découpe de caméra perforée dans son écran.



Apple iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 Pro

L’autre élément du rapport concerne l’iPhone SE. Kuo pense qu’en 2022, Apple lancera un iPhone SE mis à jour avec un chipset mis à jour et une prise en charge de la 5G. On pense que cette nouvelle SE conserve le même facteur de forme de l’iPhone 6 de 4,7 pouces avec Touch ID. L’iPhone d’entrée de gamme d’Apple avec prise en charge 5G devrait vraiment stimuler les ventes d’appareils 5G.

Les iPhones d’Apple devraient avoir le même aspect cette année, car les iPhones n’ont historiquement actualisé leur conception que sur le modèle «S» avec des mises à jour normalement axées sur les internes et les caméras rafraîchissants. C’est pourquoi le changement de perforation est attendu pour 2022 et non pour les iPhones de cette année. Kuo rapporte que ce changement aura lieu au moins avec les modèles haut de gamme au second semestre 2022.

La source