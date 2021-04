Le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chu Kuo, a publié un rapport détaillé sur les mouvements d’Apple au cours des prochaines années.

À partir de la gamme iPhone 14 de l’année prochaine, il se composera de deux iPhones de 6,1 pouces et de deux iPhones de 6,7 pouces. Cela signifie qu’Apple arrêtera de fabriquer l’iPhone mini de 5,4 pouces à partir de l’année prochaine – il y aura toujours un iPhone 13 mini en 2021, mais il devrait être fabriqué en plus petites quantités. Apple devait réduire les commandes de fabrication de l’iPhone 12 mini en raison d’un intérêt plus faible que prévu.

La gamme d’iPhone en 2022 comprendra deux iPhone avec des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces et deux iPhone Pro avec les mêmes écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Ces iPhone Pro devraient acquérir un nouvel appareil photo principal de 48 MP, capable de produire des images de 12 MP avec un grand pas de pixel de 2,5 μm résultant. Actuellement, l’appareil photo principal de l’iPhone 12 produit des photos de 12 MP avec un pas de 1,7 μm. Kuo prédit que l’iPhone 13 conservera la résolution 12MP, mais apportera la taille des pixels à 2,0 μm grâce à une légère augmentation de la taille du capteur.

La gamme d’iPhone 14 2022 devrait révolutionner la capture vidéo 8K.

Le passage à une caméra à zoom périscope se produira en 2023 et ne se produira probablement que sur les modèles iPhone Pro. Kuo pense également qu’Apple pourrait apporter une solution d’identification de visage sous affichage en 2023.

Apple devrait réduire la taille de l’encoche de Face ID cette année, d’environ 10%.

Enfin, nous arrivons au casque VR d’Apple. Kuo dit qu’il peut avoir jusqu’à 15 caméras – à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. La raison en est à la fois de mesurer la position de la personne portant le casque dans le monde extérieur et de surveiller ses mouvements, mais aussi de surveiller le mouvement de ses yeux. Cela permettra au casque VR d’Apple d’utiliser une technique appelée rendu fové – rendre la zone où une personne regarde, au lieu de tout le champ de vision.

Le casque VR d’Apple viendra probablement l’année prochaine.

