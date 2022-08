Kuo: les modèles d’iPhone 14 Pro seront dotés de nouveaux appareils photo ultra-larges

Avec l’événement de lancement de l’iPhone 14 qui approche à grands pas, les rumeurs deviennent de plus en plus concises et la dernière vient de l’analyste de confiance Ming-Chi Kuo. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seraient dotés de nouveaux capteurs de caméra ultra-larges capables de capturer des pixels de 1,4 µm. Cela devrait se traduire par des prises de vue plus détaillées et de meilleures performances en basse lumière. Pour référence, le duo actuel d’iPhone 13 Pro capture des pixels de 1,0 µm avec leurs caméras ultra-larges.

Le nouveau capteur d’imagerie CMOS sera rejoint par un nouveau moteur à bobine mobile (VCM) et un nouveau module de caméra compact. Tous ces composants seront jusqu’à 70 % plus chers que ceux des modèles iPhone 13 Pro sortants. Kuo pense que Sony fournira les capteurs CMOS tandis que Minebea et Largan s’occuperont du VCM. LG est présenté comme le principal fournisseur de modules de caméras compactes.

En plus du nouveau module ultra large, la série iPhone 14 Pro devrait également apporter un appareil photo principal de 48 MP qui utilise le regroupement de pixels 4 en 1. Les images résultantes devraient offrir des prises de vue aux couleurs plus précises et de meilleures performances en basse lumière. Les caméras frontales des deux modèles 14 Pro recevront une grande mise à jour avec autofocus et une ouverture lumineuse f/1.9.

La source (tweeter)