Le mois dernier, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a confirmé que le prochain MacBook Air 2021 d’Apple et le MacBook Pro 13 pouces feront leurs débuts avec des mini-écrans LED et des chipsets M1. Aujourd’hui, nous obtenons plus de détails sur les tout nouveaux MacBook Pro 14 « et 16 » qui apporteraient des refontes majeures.

Kuo partage le fait que les nouveaux modèles haut de gamme présenteront une coupe plus carrée sur les moitiés supérieure et inférieure, ce qui est une évolution naturelle du design industriel de l’iPad Pro et de l’iPhone 12 2018. En outre, les deux modèles ramèneraient le connecteur de charge MagSafe d’Apple, qui a été vu pour la dernière fois sur les ordinateurs portables Mac en 2017 avec le dernier MacBook Air non Retina.





Connecteur et port MagSafe 2 (crédit: Snapnator)

La barre tactile OLED en option sera enfin complètement supprimée, tous les nouveaux modèles ayant à la place des touches de fonction physiques.

La sélection des ports serait plus large cette fois-ci, car les anciens utilisateurs de MacBook n’étaient pas ravis de devoir transporter des dongles. Comme prévu, les processeurs Arm conçus par Apple seront la seule option pour les nouveaux MacBook. Les deux nouveaux modèles utiliseront un système de dissipateur thermique similaire à celui du modèle 16 pouces actuel pour une gestion thermique optimale. Il n’y a aucune mention si les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces seront livrés avec des mini écrans LED.

Via