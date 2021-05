Kuo: les iPhones passeront aux modems 5G d’Apple en 2023 « au plus tôt »

Apple a apporté le développement de CPU et de GPU en interne et des rumeurs circulent depuis au moins 2019 selon lesquelles il souhaite concevoir ses propres modems 5G. À l’époque, on pensait que les premiers modems en silicium propres apparaîtront dans les iPhones 2022, mais la dernière note des investisseurs de Ming-Chi Kuo révise cela en «2023 au plus tôt».

Cela correspond à un rapport antérieur d’une équipe d’analystes de Barclays qui pointent également vers 2023. Le modem prendra en charge à la fois les sous-6 et mmWave 5G.

Apple a officiellement confirmé pour la première fois qu’elle avait commencé à travailler sur un modem en décembre 2020. Il y a quelques mois, elle a annoncé un investissement d’un milliard d’euros par an pour construire une nouvelle installation de R&D à Munich, en Allemagne. Ses principaux objectifs seront de développer la 5G et les futures technologies sans fil, mais il explorera également d’autres technologies.

Le site d’Apple à Munich développera la 5G et d’autres technologies sans fil

Outre le désir d’Apple de contrôler l’ensemble de la pile matérielle et logicielle de ses produits, l’activité des modems s’est révélée assez controversée – un différend de brevet a amené Apple à abandonner son fournisseur de modem à long terme, Qualcomm, et à passer à des conceptions Intel de qualité inférieure en 2018. Cependant, La division des modems d’Intel a eu du mal à réaliser des bénéfices, de sorte que la société a quitté ce marché et a vendu sa division à Apple pour 1 milliard de dollars en 2019.

Cela sert de base à Apple pour développer ses propres modems 5G. Mais pour l’instant, la société est retournée à Qualcomm – des documents judiciaires ont révélé que la série iPhone 12 utilise le modem X55 5G et qu’un accord est en place jusqu’en 2023 pour utiliser un mélange de modems X65 et X70 pour les générations iPhone 13 et 14.

Cela signifie qu’Apple a un plan de secours au cas où son propre modem 5G ne serait pas prêt pour le lancement en 2023. Mais si tel est le cas, Qualcomm perdra des millions de commandes – l’activité d’Apple a soutenu les ventes du géant des puces à des niveaux impressionnants l’année dernière. Quoi qu’il en soit, l’écriture est sur le mur.

Kuo pense que cela obligera Qualcomm à pousser plus loin les conceptions 5G dans les segments de milieu de gamme et même d’entrée de gamme pour compenser les ventes perdues. Un autre problème à venir est que la pénurie actuelle de puces donne à la société un pouvoir de négociation important pour le moment, mais cela finira par se détendre et Qualcomm (et même MediaTek) ressentira la pression pour baisser les prix.

La source