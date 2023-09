Kuo : les appareils Apple iPhone 15 seront plus légers, le Pro Max en retard sur le calendrier

Apple présentera les téléphones iPhone 15 le 12 septembre, et nous avons appris de l’analyste Ming-Chi Kuo que la plupart des problèmes de production sont résolus. Ils ont également partagé leurs attentes en matière de couleurs : les deux versions de l’iPhone 15 Pro seront disponibles en gris, blanc, noir et bleu, tandis que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront vendus en noir, rose, jaune, bleu et vert.

Les problèmes liés aux CIS empilés, aux panneaux et aux batteries ont peut-être été résolus, mais l’iPhone 15 Pro Max arrive toujours en dernier. Kuo a révélé que le projet avait démarré tardivement, de sorte que le calendrier de production de masse était en retard par rapport aux autres modèles.

Le problème de la CEI empilée a été résolu en augmentant la capacité de production, même si jusqu’à 15 % des expéditions d’iPhone 15 et 15 Plus pourraient être affectées. Les problèmes de batterie et de châssis ont été résolus de la même manière : les usines ont simplement commencé à travailler plus dur que jamais.

L’annulation de la conception des boutons virtuels au cours du trimestre précédent a conduit à des fenêtres de production difficiles pour le cadre en titane, mais maintenant que cela a été résolu, les prévisions indiquent que le téléphone sera plus léger car Apple s’éloigne du cadre en aluminium.

Le problème d’affichage aurait été résolu en « modifiant le taux d’expédition des fournisseurs », et nous savons d’après les rapports précédents que Samsung a reçu la majeure partie des commandes tandis que BOE a été renvoyé à la planche à dessin pour résoudre un problème de fuite de lumière affecté par une architecture défectueuse du panneau et son pilote.

