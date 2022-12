Kuo: le casque Apple AR retardé pour le second semestre 2023, les prévisions d’expédition abaissées

Apple se prépare à lancer son premier casque de réalité mixte l’année prochaine, mais un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo a affirmé que l’arrivée du produit était retardée.

Selon la note partagée, le calendrier d’expédition en masse des principaux composants est prévu pour le premier trimestre 2023, mais les livraisons aux clients sont reportées du deuxième trimestre au second semestre, citant des “problèmes liés aux logiciels”.

De plus, les prévisions d’unités expédiées ont été abaissées de 800 000 à 1 200 000 à seulement 500 000, soit près de la moitié de l’objectif initial.

(7/8)

Le calendrier d’expédition en masse des composants est toujours probable au 1S23/2T23, mais en raison du report du calendrier d’expédition en masse du produit final, les prévisions d’expédition du casque Apple MR en 2023 seront probablement inférieures à 500 000 unités, ce qui est inférieur au consensus du marché de 800 000. 1 200 000 unités. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 4 décembre 2022

Apple devrait actuellement organiser un événement d’annonce en janvier 2023, et les experts attendent de voir ce que Cupertino fera ensuite, car un énorme écart entre le dévoilement et le lancement pourrait nuire aux efforts de marketing et, par conséquent, aux ventes.

Le lancement retardé pourrait affecter l’industrie optique, a ajouté Kuo. Les partenaires Apple Largan, Cowell et Primax, responsables de différentes pièces de l’appareil photo telles que le module ou l’objectif, suivent de près car tout retard pourrait nuire à leur planification financière à court terme.

La source