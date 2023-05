Kuo: la série iPhone 16 Pro pour obtenir des écrans plus grands et des caméras périscopes

Alors que la série iPhone 15 devrait être lancée plus tard cet automne, les rumeurs concernant la génération iPhone 16 courent depuis des mois maintenant. L’analyste Apple noté Min-Chi Kuo a partagé sa dernière mise à jour qui suggère que l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Plus offriront des tailles d’écran plus grandes et des capteurs de caméra périscope.

On dit que l’iPhone 16 Pro apportera une diagonale d’écran de 6,3 pouces tandis que le panneau du 16 Pro Max devrait atteindre 6,9 ​​pouces. Ces valeurs représentent des augmentations de 0,2 pouce par rapport à la génération iPhone 14 Pro.

Les empreintes plus grandes permettront également aux ingénieurs d’Apple d’installer un objectif périscope sur les deux modèles d’iPhone 16 Pro. Les caméras à zoom amélioré offriront un zoom optique jusqu’à 5-6x et seront fournies par Cowell E Holdings.

Les rumeurs actuelles suggèrent que l’iPhone 15 Pro Max offrira également un objectif périscope, contrairement au plus petit 15 Pro. Les rapports précédents s’attendent à ce que la série 16 Pro apporte également sous l’affichage la solution Face ID, ce qui permet un affichage plein écran plus immersif.

Source