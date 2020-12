Apple reviendra à son calendrier d’annonces iPhone régulier en 2021, selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo.

Cela signifie que nous pouvons nous attendre à la famille iPhone 13 dans son intégralité d’ici la fin septembre 2021. En 2020, en raison de la pandémie en cours, Apple a repoussé d’un mois le lancement de ses nouveaux iPhones pour les iPhone 12 et 12 Pro, qui sont arrivés en octobre et deux mois pour l’iPhone 12 mini et 12 Pro Max, qui n’ont été mis en vente qu’en novembre.

Kuo a rejeté l’inquiétude suscitée par la lenteur de la production de puces A15 par TSMC et s’attend à ce qu’il déplace son pipeline de production vers la fabrication de la puce A15.

La gamme 2020 d’Apple se porte bien sur le marché. L’iPhone 12 Pro et Pro Max, en particulier, se vendraient mieux que prévu.

