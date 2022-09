Avec l’iPhone 14 à l’écart, nous avons maintenant la série iPhone 15 à attendre avec impatience. Et quelques analystes populaires d’Apple – Ming Chi Kuo et Mark Gurman – ont des idées intéressantes à partager. Kuo pense qu’Apple va repenser ses gammes régulières d’iPhone 15 et Pro afin de stimuler les ventes sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Apparemment, Apple créera une plus grande disparité de fonctionnalités entre la série iPhone Pro et les séries standard afin de donner aux clients plus de raisons d’opter pour les smartphones de niveau supérieur. Cela augmentera l’allocation des expéditions de Pro et augmentera finalement les prix de vente moyens de la famille iPhone 15 dans son ensemble.

De plus, Kuo prédit qu’Apple créera plus de différenciation au sein de la série Pro elle-même, mais n’est pas entré dans les détails. Gurman affirme que le schéma de dénomination Pro Max sera abandonné au profit de “Ultra”, ce qui est logique étant donné que la montre haut de gamme est Ultra et qu’Apple utilise déjà les niveaux Pro, Max et Ultra pour ses processeurs Mac série M. .

