Kuo : la demande pour l’iPhone 15 Pro Max dépasse celle du 14 Pro Max de l’année dernière

La série iPhone 15 a été en précommande dans la première vague de pays vendredi dernier et nous avons maintenant notre première série d’estimations sur la façon dont les choses se passent. Le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, suggère que l’iPhone 15 Pro Max attire l’essentiel de l’attention des consommateurs et dépasse la demande initiale pour l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière.

La demande pour les iPhone 15 et 15 Plus d’entrée de gamme est comparable à celle des iPhone 14 et 14 Plus de l’année dernière. En regardant l’iPhone 15 Pro, Kuo suggère que la demande est plus faible cette année, car de plus en plus d’utilisateurs recherchent une expérience d’appareil photo mise à jour sur le plus grand modèle Pro Max.

Les temps d’attente pour l’iPhone 15 Pro Max sont « considérablement » plus longs que pour le 14 Pro Max de l’année dernière, non seulement en raison de la demande plus élevée, mais également en raison des défis de production persistants et d’un calendrier de production modifié. Enfin, Kuo s’attend à ce que la série iPhone 15 atteigne un total de 80 millions d’expéditions d’ici la fin de l’année.

