Kuo: deux nouveaux MacBook avec lecteur SD et port HDMI à venir plus tard cette année

Dans une note aux investisseurs, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a souligné qu’Apple travaillait sur deux nouveaux MacBook Pro qui ramènent le lecteur de carte SDSX et disposent d’un port HDMI. Ceux-ci arriveront dans les rayons des magasins plus tard cette année.

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, il pourrait s’agir des Apple MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par Apple Silicon pour 2021.

C’est la deuxième fois que nous apprenons qu’Apple ramènera le lecteur de carte SD sur ses ordinateurs portables. Il est intéressant de savoir quel type de port Apple utilisera pour le HDMI. Les MacBook actuels ont déjà des ports USB-C compatibles avec l’affichage (Thunderbolt sur les Mac Intel, non sur les Mac M1).



Crédit d’image: Alex Presa

Apple apporterait une refonte à ses Mac 2021 avec les côtés plats de l’iPad et de l’iPhone actuel, sans barre tactile et peut-être même un retour au connecteur d’alimentation magnétique MagSafe. Apple envisagera de migrer l’ensemble de sa gamme d’ordinateurs portables vers son propre silicium en 2021, travaillant sur des puces à 8 et 12 cœurs au début de 2021 et jusqu’à 20 cœurs pour le second semestre.

La source