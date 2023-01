Kuo: BOE peut dépasser Samsung pour devenir le plus grand fournisseur d’écrans pour iPhone d’ici 2024

Samsung détient la part du lion des commandes d’affichage pour la série iPhone actuelle – la société produirait 70% des panneaux pour l’iPhone 14 et 14 Plus (qui utilisent des OLED ordinaires) et l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max (qui utilisent des OLED LTPO ). Pendant ce temps, son rival BOE ne fabrique que des panneaux de 6,1 pouces pour l’iPhone 14 vanille et il a obtenu la plus petite partie de la commande.

L’équilibre des forces commencera à se déplacer vers BOE cette année, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. BOE aurait battu Samsung et obtenu la plus grosse commande d’écrans pour iPhone 15 et 15 Plus, il devrait produire environ 70 % du total (les 30 % restants revenant à Samsung).

L’année prochaine, l’accent sera mis sur les panneaux LTPO pour les iPhone Pros. Samsung et LG continueront de fournir des panneaux pour les modèles haut de gamme, mais Kuo pense que BOE peut obtenir 20 à 30 % des commandes. Si cela se produit et s’il maintient la part de 70% des commandes d’écrans pour iPhone vanille, alors BOE deviendra le plus grand fournisseur d’écrans pour iPhone au second semestre 2024.

BOE devrait connaître une forte croissance des expéditions au cours des deux prochaines années. L’analyste prévoit que les bénéfices de BOE augmenteront, tirés par des commandes supplémentaires d’écrans OLED et mini-LED de taille moyenne à grande pour Apple, ainsi que d’écrans pliables moins chers pour les androïdes.

