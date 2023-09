Kuo : Apple va réduire les commandes de chipsets 3 nm pour 2024

L’avenir proche du marché des chipsets pour smartphones s’annonce sombre, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Selon leur dernier rapport, Apple réduit la demande de puces 3 nm ; Qualcomm réduit également sa production, poussant la néerlandaise ASML à réduire ses livraisons d’équipements EUV pour 2024 d’environ 20 à 30 %.

Kuo a révélé que le consensus actuel du marché était que le secteur des semi-conducteurs atteindrait son plus bas niveau au second semestre de cette année, mais que la crise pourrait s’étendre jusqu’au deuxième trimestre 2024.

ASML, anciennement Advanced Semiconductor Materials Lithography, est une société dont le siège est à Veldhoven, aux Pays-Bas, et qui est l’un des principaux fournisseurs d’équipements des fonderies de chipsets du monde entier. Sa prévision d’une baisse des expéditions s’explique par trois raisons principales, a écrit Kuo :

Le premier était qu’Apple était confronté à une baisse de la demande d’appareils MacBook et iPad après la forte baisse du télétravail (WFH). Les nouvelles puces Apple et les mini écrans LED ne suffisent pas pour inciter les clients à passer à de nouveaux appareils, et Cupertino a enregistré une baisse de 30 % des ordinateurs portables livrés (17 millions au total pour l’exercice), ainsi qu’une baisse de 22 % des iPad expédiés. (48 millions).

L’intérêt pour les puces 3 nm de Qualcomm est également moindre en raison de la décision de Huawei de cesser de s’approvisionner en puces auprès de la société de San Diego, avec ou sans modems 5G. Il y a aussi la pénétration plus élevée attendue des puces Exynos 2400 par Samsung, ce qui nuit aux prévisions globales de Qualcomm.

La demande pour les processus 3GAP+ de Samsung et 20A d’Intel est inférieure aux prévisions et, par-dessus tout, Samsung, Micron et SK Hynix ne devraient pas lancer une avancée majeure en matière de mémoire avant 2025-2027.

Source