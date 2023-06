Kuo: Apple iPhone 15 recevra une puce UWB mise à niveau pour améliorer l’expérience utilisateur de Vision Pro

Ming-Chi Kuo a livré sa dernière note aux investisseurs avec des prédictions intéressantes sur les prochains iPhones. La gamme iPhone 15 comprendra une nouvelle puce ultra large bande améliorée qui améliorera l’intégration avec le casque Vision Pro.

Apple utilise la même puce U1 UWB depuis l’iPhone 11. Par Kuo, le U2 passera de 16 nm (sur le U1) à 7 nm, améliorant les performances et la consommation d’énergie.

La puce U1 d’Apple est également dans la Watch Series 6 et plus récente, le HomePod mini, le HomePod de deuxième génération, le nouveau boîtier AirPods Pro et dans les AirTags. Le U1 permet les fonctionnalités Find My, Handoff, Precision Finding et AirDrop.

L’autre nouvelle concerne la série iPhone 16 de l’année prochaine, qui devrait passer au Wi-Fi 7. C’est une autre façon d’améliorer le fonctionnement de Vision Pro avec l’iPhone.

Selon les propres mots de la Wi-Fi Alliance, le Wi-Fi 7 permet des niveaux imperceptibles de latence et une réactivité réaliste dans le contenu VR et AR.

