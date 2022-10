Kuo: Apple iPhone 15 Pro apportera des boutons de volume à semi-conducteurs

Dans la dernière édition des rumeurs sur l’iPhone 15, l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple apportera des boutons d’alimentation et de volume à semi-conducteurs à l’iPhone 15 Pro et Pro Max. Les nouveaux boutons fonctionneront comme le capteur Touch ID introduit sur l’iPhone 7 et encore utilisé aujourd’hui sur l’iPhone SE (2022) grâce à deux Taptic Engines supplémentaires sur les côtés gauche et droit du cadre.









Boutons iPhone 14 Pro Max

Les boutons à semi-conducteurs ne s’enfonceront pas physiquement et offriront à la place un retour haptique pour confirmer les pressions. Ces nouveaux boutons ne sont répandus que pour l’iPhone 15 Pro et Pro Max / Ultra, tandis que les modèles réguliers d’iPhone 15 devraient conserver leurs boutons de clic piétons. Enfin, Kuo s’attend à ce que les fabricants d’Android suivent également l’approche d’Apple avec leurs téléphones haut de gamme adoptant également des boutons à semi-conducteurs.

