Kuo: Apple fait face à une pénurie de 15 à 20 millions d’iPhone 14 Pro avant la saison des achats des Fêtes

Un nouveau rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo indique une pénurie majeure à laquelle Apple sera confrontée dans les semaines restantes de cette saison de magasinage des Fêtes. Selon Kuo, Apple devrait expédier entre 70 et 75 millions d’unités iPhone 14 Pro et Pro Max, soit 15 à 20 millions de moins que ce qui était initialement prévu. Le nombre est nettement supérieur à Bloombergd’après un rapport récent, la pénurie est estimée à 6 millions d’unités.

Le total des livraisons d’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max au 4T22 sera de 15 à 20 millions d’unités de moins que prévu. Risques de baisse importants pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple et d’iPhone en raison des manifestations syndicales de l’usine d’iPhone de Zhengzhouhttps://t.co/tUkKE9TGVG — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 29 novembre 2022

Les pénuries sont attribuées à la récente épidémie de COVID en Chine, qui a incité les usines à fermer et déclenché des manifestations ouvrières dans une usine Foxconn où les iPhones sont fabriqués. Kuo a également noté que Pegatron et Luxshare ICT, deux autres fabricants chinois, prendront respectivement environ 10 % des commandes d’iPhone 14 et 14 Pro. Cela devrait aider à récupérer une partie de la pénurie, mais pas avant fin décembre.

Ces modèles d’iPhone 14 Pro ont un prix assez élevé, donc une pénurie de ce nombre d’iPhone réduirait considérablement les revenus d’iPhone d’Apple pour le quatrième trimestre 2022.

Apple iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Actuellement, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont en rupture de stock dans les Apple Stores aux États-Unis et les commandes ne seront pas exécutées avant le 29 décembre au moment de la rédaction de cet article. Kuo pense que les gens n’attendront pas pour acheter un nouvel iPhone 14 Pro lorsque les effets d’une récession commenceront à se renforcer. Au lieu de cela, Kuo déclare que “la majeure partie de la demande pour la série 4Q22 iPhone 14 Pro au milieu de la récession économique disparaîtra en raison de l’écart important entre l’offre et la demande plutôt que différée”.

Rendez-vous sur le lien pour lire le rapport complet de Ming-Chi Kuo.

La source