Kunsthal 44møen / Pihlmann Architects

© Hampus Berndtson

+ 33

© Hampus Berndtson

Description textuelle fournie par les architectes. Un projet de transformation s’inscrit dans la sincérité de Møn, qui se fond dans le patrimoine architectural de l’île, caractérisé par l’admiration pour le nécessaire. Il est façonné par le profond héritage artistique des fondateurs et les ressources disponibles, et s’inspire de la fonctionnalité des structures industrielles, à l’image des nombreuses granges et fermes qui entourent l’espace d’exposition. En restaurant trois bâtiments existants et en en ajoutant deux autres, un lieu substantiel doté de ressources modestes mais robustes est développé.

© Hampus Berndtson

Axonométrie

Depuis sa création en 2008, le Kunsthal 44Møen remet en question les discours et perceptions dominants avec son approche expérimentale mais sans prétention. Fruit d’une collaboration de longue date entre le regretté compositeur et artiste FLUXUS Henning Christiansen, l’artiste Bjørn Nørgaard et l’artiste germano-danoise Ursula Reuter Christiansen, le Kunsthal 44Møen est devenu aujourd’hui un espace d’art international de renommée dirigé par le cofondateur, conservateur et collectionneur allemand René Block.

© Hampus Berndtson

Plan d’étage Résidence

© Hampus Berndtson

Reflétant le flux et l’évolution constante de l’art, Kunsthal 44 embrasse la nature éphémère de l’art, la reconnaissant comme une matière insaisissable. Le projet vise à fournir un vaste espace d’exposition et à établir un environnement centré sur la création et la préservation des caractéristiques anti-muséales et avant-gardistes de FLUXUS, tout en établissant un environnement propice au flux créatif.

© Hampus Berndtson

Section 1

© Hampus Berndtson

Le Kunsthal 44 s’est engagé à préserver l’essence sans prétention du Kunsthal 44 et continue de réutiliser des structures qui avaient auparavant des fonctions pratiques, notamment une ancienne ferme, les vestiges d’une ferme démolie, une forge et un garage automobile des années 1970. Ces éléments ont façonné un ensemble typologique diversifié, déjà évident au début de la construction, un collage qui est amplifié par une nouvelle salle d’art sonore et un bâtiment de résidence, formant une cour centrale alignée sur l’agencement rural d’origine. La salle, évoquant une grange, fait écho au garage automobile transformé, tandis que la résidence interprète les humbles fermes.

© Hampus Berndtson

Section 3

© Hampus Berndtson

L’héritage multiforme de la Kunsthalle et de ses environs se reflète dans le choix des matériaux, volontairement réduits au strict minimum, en utilisant des éléments de construction simples et accessibles localement et, plus important encore, en exploitant leurs qualités intrinsèques qui sont généralement sous-exploitées dans les normes contemporaines. Par exemple, l’isolation industrielle, le plus souvent dissimulée derrière des couches de finition, est délibérément exposée dans la nouvelle salle, servant non seulement à réguler le climat mais aussi à améliorer l’acoustique d’un espace dédié au son. Les deux ajouts sont revêtus de tôles d’acier ondulées de configurations et de dimensions variées, allant des plus raffinées aux plus pragmatiques, révélant subtilement les objectifs programmatiques qui s’étendent du bâtiment résidentiel intimiste à l’espace d’exposition plus industriel.

© Hampus Berndtson

Section 2

En juxtaposant l’ancien et le nouveau, les restaurations conservent soigneusement les caractéristiques des bâtiments existants, tandis que les ajouts sont clairement reconnus comme des interprétations contemporaines de ceux-ci. Cette interaction entre ingéniosité et authenticité s’inscrit naturellement dans le programme artistique du Kunsthal 44, garantissant qu’il reste un espace où cohabitent tradition locale et expérimentation critique, élevant le paysage culturel de Møn.