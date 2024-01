Kunstfoyer : Abe Frajndlich : Caméléon

Le Foyer d’art à Munich présente Caméléon par Abe Frajndlich jusqu’au 1er avrilSt 2024. Demain 25 janvierème il y aura un vernissage de l’exposition. Abe Frajndlich nous a envoyé le texte suivant.

ENQUÊTES SPÉCIFIQUES AU SITE D’UN GANT

il s’agit de voir

et toutes les choses

qui gênent

de ce simple acte.

et il s’agit de

communication visuelle

et à quel point il est potentiellement ambigu

sa transmission

d’une personne à une autre peut être

il s’agit de la myriade

“bliks”

ou des points de vue personnels

chacun de nous porte

dans notre cerveau et notre être.

à propos de ces axiomatiques,

que le plus souvent,

mais ne le fais pas complètement

additionner.

et cette grande distance

entre ce qui est,

et ce qui pourrait être,

cet océan sans fin

ça pour toujours

sépare les deux.

et à cela en cours

apparemment une fête non-stop

chacun de nous apporte

nos jouets individuels,

que nous attendons

partager

avec les autres.

ou pour le dire

autrement,

comme John Barth

si bien exprimé,

“C’est comme un opéra flottant”

joué sur un bateau

monter

ou vers le bas

la rivière

et des petits morceaux

de la pièce

nous attrapons chacun de nous,

et des potins dispersés

qu’on entend,

nous essayons

de donner un sens

de la totalité.

et bien sur

nous sommes condamnés

échouer.

la totalité

ça n’a pas de sens

seulement les détails,

les détails

sont appréhensibles.

seulement le maintenant

existe,

et

l’appareil photo

enregistrements

cet éternel

intersection

de temps

et l’espace,

et peut-être

un goût

d’encore plus

dimensions,

qui bien plus tard,

en toute tranquillité,

nous faiblement

tentative

interpréter

et fais

cohérent.

et des photos

sont comme ça,

mais peut-être

encore plus alors.

je viens d’ouvrir

le volet

je t’aurai

information,

mais des informations

est souvent

pas assez.

parfois tu

juste besoin

pénétrer

au niveau suivant

de savoir

au substrat rocheux

d’épistémo lologie

et essaye

atteindre

ces couches

adjacent

sinon à

la source.

et le gant,

lié d’une manière ou d’une autre

à la main

de la création,

est toujours là,

planant

dans

notre conscience,

pendant que nous essayons

le prendre

tout est dedans.

le gant,

aussi l’interlocuteur,

des questions à tous

et tout.

quand une photo

n’est pas une déclaration,

c’est si souvent

une question.

en tant que tel,

ça continue de nous amener

dos

en refusant

se débarrasser

c’est écrasant

ambiguïté.

oui, cela a été vu

par l’oeil de la caméra,

mais n’était-ce pas

encore plus

vu à l’oeil

de l’imaginaire,

et n’est-ce pas voir

plus durable,

que le diurne.

et puis encore

c’était peut-être

juste

l’oeil qui rêve

qui a vraiment vu.

Abe Frajndlich

Il a représenté des créateurs de la musique, de l’art et du showbiz, a dépeint l’immensité de la grande ville de manière surréaliste et a amené les grands de l’histoire de la photo devant la caméra. Avec Abe Frajndlich. Caméléon, le foyer d’art présente l’éblouissante variété des thèmes du photographe américain Abe Frajndlich (*1946, Francfort-sur-le-Main). Des facettes de sa biographie, qui oscille entre plusieurs mondes, trouvent également leur place dans l’exposition.

Environ 200 œuvres des années 1970 sont exposées, dont les premières estampes vintage de Frajndlich provenant de Cleveland. Les rues, que ce soit à New York, où le photographe a longtemps vécu, ou dans d’autres lieux de son parcours de vie, sont toujours le théâtre de ses clichés. Une rencontre fortuite dans les rues de Londres avec John Kobal, collectionneur et éditeur de portraits hollywoodiens du XXe siècle, a conduit Abe Frajndlich vers « ses » thèmes de l’identité, de la liberté et de la photographie.

MAIS FRAUDULEUX. CAMÉLÉON a été organisée par Celina Lunsford, directrice artistique du Fotografie Forum Frankfurt, et les co-commissaires Ezra Klein et Andrea Horvay ; et organisée par Isabel Sieben à Munich

Vernissage le 25 janvierème2024

Abe Frajndlich : Caméléon

Jusqu’au 1er avril 2024

Foyer d’art

Maximilianstraße 53

80538 Munich, Allemagne

https://www.versicherungskammer-kulturstiftung.de/