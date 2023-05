Kundali Bhagya Upcoming Twist : Shaurya voit un aperçu de sa mère à Preeta, pourra-t-il comprendre cette connexion ?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau, Rajveer (Paras Kalnawat) obtient son premier prix et bat Karan (Shakti Aanand) pour la première fois, où l’on peut voir Karan et Rishabh le féliciter ; de l’autre côté, Shaurya pense à Preeta (Shraddha Arya) et dit qu’il a l’impression qu’elle est une mère pour lui. Plus tard, Preeta ressentira également la même chose. Preeta et Shaurya (Baseer Ali) se sentent connectés l’un à l’autre. Plus tard, nous verrons Palki (Sana Sayyad) se rendre au temple, où elle rencontre Rajveer ainsi que Shaurya. Nous allons maintenant voir que Shaurya a changé d’avis. Maintenant, il fait du mal à Palki parce que Palki affecte Rajveer. Voyons, que fera Shaurya pour blesser Palki ?

Dans le prochain épisode de Kundali Bhagya, nous pouvons voir un rebondissement majeur lorsque Palki entre dans la maison Luthra. Comme nous le voyons, Bani Dadi a besoin d’un médecin et le Dr Sanjeev nomme Palki. Nous pouvons voir que Shaurya est attirée par elle et que Shaurya change. Attendons de voir si Rajveer acceptera un jour son frère ou non. De l’autre côté, nous pouvons voir que Palki commence les préparatifs de ses fiançailles, mais ces fiançailles n’auront pas lieu car Mahi soutiendra sa sœur et tentera d’annuler ces fiançailles.

Dans le futur épisode de Kundali Bhagya, nous pouvons voir Shaurya se saouler et jouer de la musique forte en dehors du gurudwara, et Palki commence à se battre avec lui. Plus tard, nous pouvons voir Shaurya se faire blesser par Palki à cause de la vengeance qu’il tire de Rajveer. Le Kundali Bhagya Show est l’une des émissions de télévision les plus populaires, car les téléspectateurs attendent vraiment la réunion de Karan et Preeta. D’autre part, les téléspectateurs attendent également de voir la sortie de Nidhi et veulent voir une famille heureuse parfaite : Karan, Preeta et leurs trois enfants, Rajveer, Shaurya et Kavya.