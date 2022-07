Kundali Bhagya : Shraddha Arya révèle qu’elle manque Dheeraj Dhoopar ; sa réponse remplit de joie les fans de #PreeRan

Bien que Dheeraj Dhoopar ait quitté Kundali Bhagya il y a un mois, il manque cruellement aux fans. Le jodi de Preeta (Shraddha Arya) et Karan Luthra (Dheeraj Dhoopar) est l’un des plus aimés à la télévision. Dheeraj Dhoopar attend maintenant que son émission Sherdil Shergil soit diffusée. Il viendra sur Colors. Shraddha Arya a partagé une capture d’écran de Kundali Bhagya où l’on peut voir PreeRan. Elle a écrit qu’elle manquait Dheeraj Dhoopar. Il a répondu en disant qu’il lui avait manqué 3000. N’est-ce pas super mignon? Les fans de PreeRan ne peuvent s’empêcher de dire à quel point ils s’aiment et se respectent en tant que collègues.

Dans les prochains jours, nous verrons qu’il y a une grande fête pour célébrer l’anniversaire de mariage de Preeta et Rishabh. Les fans ne sont pas très contents de savoir qu’Arjun/Karan seront contrariés de voir cela arriver à Preeta. Mais nous supposons que la fête est pour Kavya. Certains fans aiment bien la chimie de Rishabh (Manit Joura) et Preeta. Ils pensent qu’il est un meilleur partenaire que Karan Luthra.

De nombreux fans aiment Preeta et Rishabh dans la série. Même les TRP ont augmenté. Shakti Arora alias Arjun pourrait être jumelé avec Anjali (Sonal Vengurlekar) dans les prochains jours. L’acteur fait un travail fabuleux en tant qu’Arjun Sooryavanshi dans la série.