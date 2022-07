Kundali Bhagya : Shraddha Arya et Dheeraj Dhoopar émus par le geste des fans pour #PreeRan alors que la série termine cinq ans ; vérifier les détails

L’émission Kundali Bhagya de Zee TV a terminé cinq ans. Oui, il semble que l’histoire d’amour de Preeta et Karan Luthra ait commencé hier. Les fans de Dheeraj Dhoopar et le jodi de Shraddha Arya leur ont envoyé un énorme gâteau. Le gâteau est surmonté de deux figurines de Preeta et Karan. Il a l’air magnifique. Shraddha Arya et Dheeraj Dhoopar semblent submergés par l’amour. Elle a partagé la vidéo et l’a sous-titrée : “Je ne sais pas pourquoi je pleure. Merci #Preeran #Dheeshra @kundalibfamxx… Joyeux 5 ans de KB à tous ceux qui ont participé activement ou passivement à ce voyage INCROYABLE… Tous les fans, followers, critiques 5 YEARS est une étape importante à franchir et cela ne serait tout simplement pas arrivé sans vous ! @dheerajdhoopar Félicitations et un grand merci @ektarkapoor.”

La note a également rendu Dheeraj Dhoopar ému. Il a répondu : “Awwww l’une des plus grandes étapes de notre voyage ensemble… Tu me manques tous les jours… Merci à tous les fans de #preeran & #DheeShra pour tant d’amour @sarya12.” L’acteur sera vu jouer Rajkumar Yadav dans le prochain spectacle, Sherdil Shergill. Les promos ont déjà fait beaucoup de bruit. PreeRan est toujours très aimé bien que Shakti Arora soit venu en tant qu’Arjun/Karan dans son film.

Sa réponse à son commentaire sur la récente bobine ?????? Son meilleur garçon lui manque tellement ??????? Et son meilleur garçon manque tellement à sa fille préférée ? ??#DheeShra ??#PreeRan ???#DheerajDhoopar #ShraddhaArya pic.twitter.com/v3Gwbw07ki Rochers de Preeran ?? (@RocksPreeran) 27 juillet 2022

Notre fille est la meilleure !!! Elle ne manque jamais de nous remercier !! ???? #ShraddhaArya #PreeRan #DheeShra pic.twitter.com/McsxaI2VQ0 Saryaxcharms (@Saryaness) 27 juillet 2022

Kundali Bhagya obtient toujours de bons TRP dans les charts. L’entrée de Shakti Arora a encore dynamisé l’intrigue.