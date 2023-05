Kundali Bhagya : Rose Sardana révèle le secret de Paras Kalnawat

Kundali Bhagya a été l’une des émissions les plus populaires de Zee TV au cours des 5 dernières années, grâce à son scénario intrigant. Récemment, Paras Kalnawat, Baseer Ali et Sana Sayyad ont rejoint le casting en tant que Rajveer Luthra, Shaurya Luthra et Palki Khurana respectivement après le saut de 20 ans. Dans les épisodes récents, Rajveer et Palki sont tombés amoureux l’un de l’autre mais ne peuvent pas exprimer leurs sentiments en raison des fiançailles de Palki avec quelqu’un d’autre.

Paras lance un faux lézard sur Rose pour lui faire une farce

Paras lance un faux lézard sur Rose pour lui jouer un farceurBien que le tournage et la préparation des scènes puissent être mouvementés, les acteurs prennent du temps pour s’amuser sur le plateau, comme on le voit sur les réseaux sociaux. Paras Kalnawat et Rose Sardana, qui sont devenus de bons amis sur le plateau, ont partagé une vidéo d’eux-mêmes en train de s’amuser. Dans la vidéo, Paras lance un faux lézard sur Rose pour lui faire une farce, ce qui fait rire tout le monde et ajoute un peu de plaisir au journée bien remplie sur le plateau. Les deux acteurs ne manquent jamais une occasion de se faire des farces et de se taquiner, gardant les choses légères et de bonne humeur.

Paras a laissé Rose effrayée

Paras a laissé Rose effrayée RoseSardana a commenté que Paras est le plus grand farceur sur le plateau et que ses bouffonneries conduisent souvent à un cycle amusant de farces de vengeance. Le casting de Kundali Bhagya est incroyable et amusant, rendant les journées de tournage régulières plus divertissantes et conviviales. Alors que la farce de Paras a laissé Rose effrayée, les fans ont hâte de voir la chimie de ce Tom et Jerry hors écran du plateau à l’écran, Rajveer et Maahi. Branchez-vous sur Kundali Bhagya tous les soirs à 21h30, uniquement sur Zee TV, pour en savoir plus.