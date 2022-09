Kundali Bhagya : La vedette de Shraddha Arya-Shakti Arora s’éteint ? Arjun renverse la VÉRITÉ [Exclusive]

Kundali Bhagya est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il met en vedette Shraddha Arya, Shakti Arora et Manit Joura en tête avec Preeta, Arjun et Rishabh. Il y a quelques semaines, Shakti a remplacé Dheeraj Dhoopar sur le spectacle. Il est considéré comme Arjun Sooryavanshi, qui veut se venger de Preeta. Les fans adorent Shakti Arora en tant qu’Arjun et Shraddha Arya et son jodi également. Récemment, des rapports ont fait état de Kundali Bhagya hors antenne. Il a été dit que l’équipe avait arrêté de tourner pendant un certain temps, ce qui a conduit à des spéculations sur l’avenir de Kundali Bhagya à la télévision. Ne t’inquiètes pas PreeJun et les fans de Kundali Bhagya car BollywoodLife est ici avec une mise à jour EXCLUSIVE sur le même.

Shakti Arora révèle la vérité sur la disparition de Kundali Bhagya

Tout récemment, les créateurs de Kundali Bhagya ont introduit une nouvelle tournure avec Sanjay Gagnani alias Prithvi prévoyant de revenir et de semer le chaos dans la vie de Preeta (Shraddha Arya). Et au milieu de la torsion, les fans étaient assez contrariés par les rumeurs hors antenne. Lorsque les informations faisant état de Kundali Bhagya hors des ondes ont fait surface, BollywoodLife a contacté Shakti Arora alias Arjun pour confirmation. Le rapport selon lequel les acteurs et l’équipe n’ont pas tourné toute la semaine est vrai, mais il y a plus que cela. Shakti nous a dit que les membres de la distribution avaient été renvoyés en raison de leurs engagements antérieurs dans d’autres travaux. Beaucoup d’autres acteurs avaient offs ensemble. Et par conséquent, toute l’unité a été dégagée, c’est pourquoi ils n’ont pas tiré.

Shakti Arora remporte gros aux Zee Rishtey Awards 2022 :

Shakti Arora RUBBISHES Kundali Bhagya va hors des rumeurs

L’acteur de Kundali Bhagya, Shakti Arora, a également ajouté qu’ils avaient généralement une banque d’épisodes à l’avance, c’est pourquoi les acteurs s’en vont souvent. De plus, l’émission est en tête sur la chaîne et n’a donc aucune chance d’être diffusée. Eh bien, voilà les gars, directement du gars principal! Kundali Bhagya ne sera pas diffusé.