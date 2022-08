Kundali Bhagya : la chimie de Shraddha Arya avec Shakti Arora et Manit Joura est appréciée du public [View Tweets]

Kundali Bhagya est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Après la sortie de Dheeraj Dhoopar de la série, Shakti Arora a été introduite dans Shraddha Arya et Manit Joura dans le rôle d’Arjun. Shakti a déjà commencé à gagner des cœurs en tant qu’Arjun/Karan dans la série. Ses scènes émotionnelles et sa colère sont toutes appréciées du public. Bien que Dheeraj Dhoopar ait un énorme nombre de fans et que sa sortie brise le cœur des fans, Shakti Arora fait un travail fabuleux et s’est déjà fait une place dans le cœur de tout le monde. Sa chimie avec Shraddha Arya gagne les cœurs.

La chimie de Shraddha Arya-Shakti Arora gagne les cœurs

Entrer dans une émission de télévision bien établie au milieu n’est facile pour personne. Et il est tout aussi difficile de créer des liens avec des co-stars qui travaillent ensemble depuis des années. Cependant, Shakti Arora vient de jeter sa magie sur tout. Shakti Arora a remplacé Karan Luthra de Dheeraj Dhoopar dans la série. La chimie de Shakti avec Shraddha Arya est massivement appréciée. Dans les derniers épisodes de Kundali Bhagya, les fans verront Preeta et Arjun partager une danse. Cela rappellera à Preeta sa danse passée avec Karan alias Dheeraj Dhoopar. Maintenant, les fans de Kundali Bhagya sont impressionnés par la chimie de Shraddha et Shakti. Découvrez les tweets ici :

Shraddha est une si grande actrice, ses expressions étaient si justes… le chemin d’un visage heureux, elle est allée à un visage confus sans laisser tomber les expressions “appréciant” ? cette fille le cloue à chaque fois !!#ShraddhaArya#Preeta#KundaliBhagya https://t.co/iNyfWU4Nh6 Jaskiran Kaur (@jaskiran1112) 5 août 2022

La chimie de Shraddha Arya-Manit Joura gagne aussi les cœurs

Certains des fans de Kundali Bhagya ont déjà commencé à expédier Rishabh alias Manit Joura avec Preeta alias Shraddha Arya. Ils ont maintenant un fandom connu sous le nom de RishTa. Oui, vous avez bien lu. Le confort de Rishabh et Preeta l’un avec l’autre, leurs moments de regard, leur chimie et plus encore font également parler de la ville de Twitter. Le jodi de Rishabh et Preeta reçoit également beaucoup d’amour en ligne. Kundali Bhagya a commencé avec Rishabh ayant des sentiments unilatéraux pour Preeta et maintenant, il est son compagnon. Les fans adorent les regarder à l’écran. Découvrez les tweets ici :

Pendant ce temps, Kundali Bhagya a récemment terminé 5 ans le 12 juillet 2022. Dheeraj Dhoopar et Shraddha Arya ont eu une réunion au cours de laquelle elle a tourné ensemble une vidéo de bobine.