Kundali Bhagya : Est-ce que Preeta reconnaîtra Karan ?

Zee TV est l’une des émissions les plus populaires, Kundali Bhagya, a toujours gardé le public sur le bord de leurs sièges avec son scénario intrigant. Récemment, après le saut de 20 ans, les téléspectateurs ont assisté à l’entrée d’acteurs populaires Paras Kalnawat, Baseer Ali et Sana Sayad comme Rajveer Luthra, Shaurya Luthra et Palki Khurana respectivement. Dans les épisodes récents, les téléspectateurs ont été témoins de la façon dont Shaurya a réussi à arrêter le mariage de Palki, et c’est pourquoi Rajveer a décidé de se venger de la même chose.

Rajveer se faufile dans la soirée de lancement de la musique de Shaurya

Dans les prochains épisodes, les téléspectateurs verront que Rajveer (Paras Kalnawat) se faufile dans la soirée de lancement de la musique de Shaurya juste pour qu’il puisse revenir vers lui pour avoir blessé Palki. Mais, pour l’en empêcher, Preeta va se précipiter à la résidence des Luthra pour arrêter Rajveer. Cependant, dans des circonstances imprévues, des incendies se produiront à la maison de Luthra et Preeta (Shraddha Arya) restera coincée dedans.

Que va-t-il se passer ensuite? Rajveer parviendra-t-elle à sauver sa mère de l’incendie ? Ou, Karan et Preeta se retrouveront-ils après 20 ans ? Pour en savoir plus, continuez à regarder Kundali Bhagya, tous les jours à 21h30, uniquement sur Zee TV !