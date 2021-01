Le Broadcast Audience Research Channel (BARC) a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 19 et le 25 décembre. Selon les derniers rapports du BARC, Kundali Bhagya, Anupamaa sont parmi les émissions les plus regardées à la télévision.

Voici les cinq meilleures émissions à la télévision:

Kundali Bhagya – Mahira donne à Karan la deuxième dose de sédatif et il s’évanouit dans sa chambre d’hôtel. Au même moment, la police arrive à la porte et arrête Mahira, pensant qu’elle est une escorte. Les journalistes s’adressent également à elle en tant qu’escorte. Mahira essaie de réveiller Karan mais il est toujours inconscient à cause de la dose. L’émission est diffusée sur Zee TV.

Anupamaa – Vanraj blâme sa petite amie, Kavya, de ne pas avoir pu assister au mariage de son fils, Paritosh. Kavya rompt avec Vanraj en disant qu’il ne l’apprécie pas. Il lui rend la clé et quitte sa maison. Peu de temps après, Kavya regrette ses paroles et glisse en courant après Vanraj pour l’arrêter. Il est diffusé sur Star Plus.

Saath Nibhaana Saathiya – La deuxième saison a été lancée le 19 octobre. De la saison précédente, les acteurs Devoleena Bhattacharjee, Mohammad Nazim et Rupal Patel ont été vus en train de reprendre leurs rôles dans les premiers épisodes. Cependant, ce n’est pas la nouvelle saison, mais l’ancienne qui occupe la troisième place sur la liste des émissions de télévision les plus regardées. Il est rediffusé sur Star Utsav.

Kumkum Bhagya – Abhi, Pragya et leurs filles Prachi et Rhea ont pu battre les sbires dans la salle d’exposition, où ils ont été retenus en otage. Plus tard, Abhi et Meera se fiancent et Rhea est très heureuse d’avoir une mère. L’émission est diffusée sur Zee TV.

Imlie – Aditya permet à Imlie de rester chez lui mais lui dit qu’il ne considère pas leur mariage comme réel. Aditya épouse ensuite sa petite amie de longue date, Malini. En regardant leurs pheras, Imlie se souvient de son mariage avec Aditya dans le village. L’émission est diffusée sur Star Plus.