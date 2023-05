Kundali Bhagya 12 mai rebondissement à venir: Shaurya viendra-t-il entre Rajveer et Palki ou l’amour gagnera-t-il?

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier épisode, on peut voir Preeta (Shraddha Arya) et Rajveer (Paras Kalnawat) sont très heureux d’avoir obtenu leur réussite ; plus tard, nous pouvons voir Karan (Shakti Anand) n’a pas compris le comportement étrange de Rajveer. De l’autre côté, on voit la voiture de Karan et Rajveer se heurter. Là où l’on peut voir une guerre froide entre père et fils, attendons de voir comment Karan découvre l’étrange lien avec Rajveer. Plus tard, nous verrons Shaurya (Baseer Ali) buvant et jouant de la musique à l’extérieur du gurudwara où Palki (Sana Sayad) sont venus, éteignant la musique et leur faisant comprendre que ce n’est pas l’endroit où ils avaient créé de la pollution sonore.

Rajveer sauvera à nouveau Palki de Shaurya

Dans le prochain épisode de Kundali Bhagya, nous pouvons voir Shaurya (Baseer Ali) faire des plans contre Palki et Rajveer. Attendons de voir ce qu’il fait. De l’autre côté, nous pouvons voir que la préparation des fiançailles de Palki (Sana Sayyad) va commencer, et Rajveer et Palki sont devenus émotifs car ils s’aimaient tous les deux mais ne pouvaient pas se le dire. Plus tard, nous verrons Mahi devenir le fabricant de jodi pour Rajveer et Palki. Kundali Bhagya reçoit un immense amour de ses téléspectateurs parce qu’ils aiment la chimie entre Rajveer (Paras Kalnawat) et Palki.

Kundali Bhagya rebondissement à venir

Dans le futur épisode de Kundali Bhagya, nous pouvons voir qu’il est possible que Karan découvre Preeta ainsi que Rajveer parce que Karan se méfie de Rajveer, et Karan pensait que c’était le destin dans lequel Rajveer allait venir dans la vie de Karan. Il est possible que tant de rebondissements surviennent dans le spectacle de Kundali Bhagya parce que les fiançailles de Palki ne se produisent pas parce que Shaurya prévoit également de kidnapper Palki. Attendons de voir si Rajveer sauvera à nouveau Palki de Shaurya.