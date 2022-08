Kunal Rawal Wedding : La nouvelle maman Sonam Kapoor fait sa première apparition sans même assister au grand événement ; Voici comment

Sonam Kapoor et Anand Ahuja sont devenus parents d’un petit garçon le 20 août 2022. Depuis lors, ses fans attendent d’avoir un aperçu de la nouvelle maman et de son petit. Bien que les fans aient pu les apercevoir un peu alors qu’elle rentrait de l’hôpital. Cependant, le couple n’a pas encore publié de photos officielles de leur petit garçon sur les réseaux sociaux. Au milieu de cela, Sonam Kapoor n’a pas fait sa première apparition en public. Mais virtuellement ! Confus? C’est lors du mariage de Kunal Rawal que les fans ont pu apercevoir Sonam Kapoor.

Sonam Kapoor au mariage de Kunal Rawal

L’as designer Kunal Rawal s’est marié avec la designer Arpita Mehta. C’était un gros mariage auquel ont assisté de nombreux biggies. Arjun Kapoor, Varun Dhawan, Shahid Kapoor et bien d’autres faisaient partie du mariage. Des Kapoors comme Rhea Kapoor, Boney Kapoor, Shanaya Kapoor et d’autres ont également assisté à la cérémonie de mariage. Sonam Kapoor, qui est également une amie proche de Kunal Rawal, n’a pas pu être physiquement présente au mariage, mais elle s’est assurée de faire sentir sa présence lors d’un appel vidéo. Alors que Rhea Kapoor partageait une vidéo du mariage de Kunal Rawal, les fans pouvaient apercevoir Sonam Kapoor discutant avec sa sœur lors d’un appel vidéo. Jetez-y un œil ici.

De la cérémonie du mehendi à la fête prénuptiale, le mariage de Kunal Rawal et Arpita Mehta a été un mariage divertissant et somptueux. Le blanc était le thème du mariage car ils étaient tous vêtus de magnifiques tenues blanches et chatoyantes.

En parlant de Sonam Kapoor, la nouvelle maman partage actuellement ses photos de séance photo de grossesse sur les réseaux sociaux. Le couple n’a pas encore révélé le nom de leur bébé. Nous attendons avec impatience de savoir !