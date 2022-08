Kunal Rawal-Arpita Mehta partage des photos de leur mariage de rêve, Anshula Kapoor, Malaika Arora, Athiya Shetty réagissent

Le 28 août, les créateurs de mode renommés Kunal Rawal et Arpita Mehta se sont mariés lors d’une petite cérémonie à Mumbai.

Aujourd’hui, le couple a finalement publié quelques moments forts du mariage sur Instagram. Devrions-nous également mentionner à quel point les photos sont adorables? Pour leur mariage, Kunal et Arpita ont fait une déclaration en s’habillant d’une tenue éthérée en ivoire.

Le couple a légendé le message comme suit: «Ce week-end était tout cœur, j’ai épousé le meilleur garçon et célébré avec mes personnes les plus incroyables. Vers de nouveaux départs ! »





Kunal et Arpita sont les propriétaires de leurs propres marques éponymes avec une esthétique de conception néo-traditionnelle. En fait, un certain nombre de stars de Bollywood de premier plan se tournent vers eux en tant que designers incontournables. Arjun Kapoor, Shahid Kapoor, Mira Rajput, Malaika Arora, Varun Dhawan et Rhea Kapoor faisaient partie des personnes célèbres qui ont assisté au mariage.

Réagissant au message, Anshula Kapoor a écrit “Justtt (emojis cardiaques)”. Malaika Arora a écrit: “L’amour, l’amour et seulement l’amour.”

Kunal avait l’air vif dans un sherwani ivoire pour le mariage. En revanche, Arpita a adopté un look de mariée minimaliste et contemporain avec son lehenga ivoire et or. Elle portait deux dupattas et rehaussait son éclat de mariée avec une majestueuse collection de bijoux.

Pour les non-initiés, Maliaka Arora et Arjun Kapoor sont récemment apparus au mariage de Kunal Rawal et Arpita Mehta. L’actrice avait l’air glamour dans une robe dorée, tandis qu’Arjun Kapoor a opté pour une kurta traditionnelle.

Dans l’une des vidéos virales, on peut voir Arjun Kapoor-Malaika Arora marcher ensemble. La vidéo, qui fait le tour des réseaux sociaux, a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram

Arjun et Malaika se fréquentent depuis un certain temps. Malaika a rendu publique sa relation avec Arjun en 2019 en publiant une photo d’eux deux ensemble à côté d’un message d’anniversaire pour lui sur Instagram.