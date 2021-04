Kunal Kohli taquine la bande-annonce de la série Web de Ramyug, les fans disent que «personne ne peut battre le Ramayan de Ramanand Sagar» – Regarder | Actualités de la série Web

New Delhi: Hum Tum célèbre Le cinéaste de Bollywood a publié la bande-annonce de sa série Web magnum opus intitulée Ramyug, une épisode sur le voyage de la vie de Lord Ram. Kohli a présenté un monde de Ramayana inspiré de Baahubali qui est riche en effets visuels, en personnages volants et en combats à l’épée. Mais devinez quoi? Les comparaisons avec le chef-d’œuvre classique de Ramanand Sagar – Ramayan sont inévitables.

Alors que la génération Y est familière avec Ramanand Sagar’s ‘Ramayan’ qui a été diffusé à l’origine à la fin des années 80 et 90, Gen-Z a pu le revoir pendant le verrouillage et l’a aimé aussi! La réalité du « Ramayan » de Ramanand Sagar n’avait pas de grand VFX, mais le public était connecté et comment.

Donc, après la web-série de Kunal Kohli La bande-annonce de Ramyug a frappé Internet, les fans ont rapidement réagi. Certains l’ont aimé pour la grande toile et la musique de fond, d’autres l’ont comparé au Ramayan de Ramanand Sagar.

Jetez un œil à quelques commentaires publiés par les téléspectateurs sur YouTube:

Tous les épisodes de Ramyug seront diffusés sur MX Player à partir du 6 mai 2021.

Il présente la plupart des nouveaux acteurs dans des rôles de premier plan. Cette fois, Vivan Bhatena sera vu jouer Lord Hanuman dans la série Web. Tisca Chopra, Dalip Tahil et Anup Soni, entre autres, sont également vus dans des parties importantes.

Alors, êtes-vous impatient de regarder Ramyug sur MX Player?