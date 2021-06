Kunal Kemmu s’ouvre sur les défis parentaux pendant le verrouillage de COVID-19, dit Soha Ali Khan en a géré «une grande partie»

Kunal Kemmu et Soha Ali Khan ont beaucoup parlé de leurs défis parentaux depuis qu’ils sont devenus parents d’une petite fille Inaaya Naumi.

Dans une récente interview avec Pinkvilla, Kunal kemmu a parlé des difficultés rencontrées par le couple en élevant Inaaya pendant le verrouillage de COVID-19.

Il a déclaré: «Honnêtement, tout le défi, le plus gros de celui-ci a été défendu par Soha. Elle est très impliquée. Je pense qu’elle le prend sur elle, c’est ses devoirs. Les devoirs d’Inaaya sont ses devoirs. Donc, je ne peux même pas commencer à dire que cela a été très difficile parce que je sais que la majeure partie de cela, Soha a géré.

« Parce que pour nous, c’est notre premier enfant et pour nous tout était si nouveau et malgré ce que tout le monde vous dira et conseillera et vous lirez à ce sujet, mais ce que vous vivez est ce que vous vivez, c’est l’expérience personnelle de chacun. Donc, pour nous, nous ne savons pas, à quel point ce serait différent car elle venait juste de commencer à aller au groupe de jeu et les choses se sont arrêtées et nous étions de retour à… donc je ne peux que comparer cela à ce que cela aurait été pour moi ou demander à ma mère. Mais je pense que dans mon groupe d’âge s’il y a quelqu’un qui a un deuxième enfant, ils sauraient en fait quelle était la différence »,

L’acteur dans la conversation a également mentionné qu’il voulait vraiment qu’Inaaya puisse aller à l’école. Kunal a déclaré: « Nous ne pouvons faire que des comparaisons pour le moment, mais je pense qu’avec tout ce que nous avons eu et c’est la seule chose que nous savons, j’aurais adoré…. Le meilleur moyen est d’interagir avec d’autres enfants, d’aller à l’école et de faire les activités par vous-même, au lieu de vous asseoir devant un ordinateur portable, car en fin de compte, ce n’est rien de plus que du temps passé devant un écran. Mais les écoles essaient également de faire de leur mieux parce que je pense que nous vivons une période sans précédent et que tout le monde cherche juste un moyen de le faire. Cela dit, tout le monde est dans le même bateau et nous avons essayé de faire de notre mieux, de suivre les meilleurs conseils et de nous inscrire aux meilleurs programmes disponibles ou de faire de notre mieux dans la maison grâce à des activités avec elle ».