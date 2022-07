Kunal Kemmu pleure la mort de sa grand-mère maternelle et l’appelle “la plus grande pom-pom girl”

Kunal Kemmu a perdu sa grand-mère maternelle (Nani), et il a exprimé la perte sur ses réseaux sociaux. L’acteur a posté une photo de lui et de sa fille Innaya avec l’âme du défunt. La photo touchera votre cœur, car nous pouvons voir une dame âgée émotive, envoyant de l’amour et des soins à sa petite-fille.

Kunal a partagé le message avec une longue légende. Il a reconnu la contribution de sa grand-mère dans sa vie et a également révélé qu’il l’appelait “Maaji”. Kemmu a déclaré: “J’ai perdu ma naani aujourd’hui. Nous l’appelions tous Maaji. Elle a vraiment mérité ce nom dans chacune de nos vies. Elle nous aimait tous comme une mère et a travaillé si dur pour nous mettre à l’aise et heureux chaque fois que nous étions en sa compagnie.”

La star de Malang a ajouté : “J’ai des souvenirs si spéciaux et incroyables d’elle me racontant des histoires, me nourrissant, s’occupant de moi, m’achetant des choses que mes parents ne permettraient pas parfois et me disant toujours de croire en moi et de ne pas m’enliser par n’importe quoi ou n’importe qui. Ma plus grande pom-pom girl de toujours. Elle a vécu une vie remplie de bonheur, de joie, de rire, de tristesse, de luttes et de douleurs. Elle symbolise la force, la compassion et l’amour pour moi. Je ne me souviens pas si je l’ai jamais vue pleurer. Je l’ai toujours vue occupée avec quelque chose ou l’autre. Créer des choses à partir de rien et toujours s’assurer que tout le monde était soigné et bien nourri, surtout moi. Tu me manqueras toujours Maaji.

Peu de temps après son message, plusieurs célébrités et ses partisans ont partagé leur sentiment sur sa perte. Neha Dhupia a laissé tomber un emoji de coeur. Sophie Choudry a écrit : “Tellement désolée pour ta perte, Kunal. Rien de plus spécial que Nani. La mienne me manque tous les jours, mais je sais qu’elle me méprise pour toujours, tout comme Maaji te regardera. Que son âme repose en paix.” Sur le front du travail, Kunal a été vu pour la dernière fois à Abhay 3 et à Lootcase.