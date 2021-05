Kunal Kemmu est un poète Insta ! | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Kunal Kemmu a révélé vendredi son côté poétique sur les réseaux sociaux, écrivant des réflexions aléatoires sur la pandémie et la récente vague de cyclones en rime.

« Les temps sont troublés comme le mauvais temps en mer

Mais le bonheur commencera avec toi et moi

Les temps peuvent être durs et les sourires peuvent être rares

Nous devrons peut-être changer quelques éléments anciens et nouveaux

Nous sommes capables d’améliorer les choses à l’intérieur comme à l’extérieur

Nous verrons à travers cela aussi, sans aucun doute

Parfois, il peut sembler sombre et sembler que cela ne changera jamais

La meilleure et la pire chose à propos du temps, c’est que rien ne dure éternellement », a-t-il écrit.

Kunal a publié son poème avec deux photos sur Instagram, portant un T-shirt bleu vif alors qu’il regardait intensément la caméra.