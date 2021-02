Kunal Kemmu Deadlifts 150 kilos de poids

L’acteur de Bollywood Kunal Kemmu a partagé une vidéo dans laquelle on peut le voir soulever 150 kilos de poids. Il dit qu’il ne s’agit pas de savoir combien vous soulevez, mais à quel point vous pouvez le soulever et ne pas vous blesser dans le processus.

Kunal a posté la vidéo sur Instagram, faisant une répétition de soulevé de terre avec 150 kilos.

« 150kgs! C’est actuellement mon seul représentant maximum sur les deadlifts. C’est un exercice que j’aime vraiment et qui doit être bien fait. Une forme correcte est primordiale, surtout lorsque vous développez de la force et ajoutez des poids. Ne vous entraînez jamais. vous pouvez soulever mais comment vous pouvez le soulever et ne pas vous blesser dans le processus », écrit-il en légende.

Kunal a déclaré qu’il lui avait fallu deux mois d’entraînement pour atteindre ce poids. C’est son sixième et dernier set.

«Vous ne devriez jamais simplement aller soulever des poids lourds directement. Tout comme un échauffement est important avant toute séance d’entraînement, vous devez vous habituer vos muscles et votre corps aux poids que vous allez soulever. Pour certains, ce n’est peut-être pas très lourd, mais pour moi, c’est mon un représentant max. Train dur à droite #stepbysteprepbyrep », écrit-il.