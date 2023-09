Kumkum Bhagya : Mugdha Chaphekar et Krishna Kaul quittent la série ; une histoire pour faire un saut de génération avec de nouveaux acteurs ?

Kumkum Bhagya a débuté en 2014 et reste l’une des émissions de télévision les plus appréciées. Les TRP ont également été plutôt corrects ces dernières semaines. L’histoire a commencé avec l’amour d’Abhi et Pragya. Shabir Ahluwalia et Sriti Jha ont joué les rôles principaux dans la série. C’était un régal de regarder l’histoire d’amour innocente d’Abhi et Pragya. Leur histoire comportait de nombreux obstacles, mais la beauté de l’histoire résidait dans l’alchimie torride entre Shabir et Sriti.

La série a encore fait un saut de génération. Shabir Ahluwalia et Sriti Jha ont quitté la série. C’était navrant de voir le Jodi préféré quitter la série populaire. Après leur sortie, l’histoire de Prachi, la fille d’Abhi et Pragya, a commencé. Mugdha Chaphekar a joué le rôle de Prachi.

Elle était jumelée à Krishna Kaul alias Ranbir Kohli. L’histoire de Prachi et Ranbir avait Rhea comme méchante. Cependant, même Mugdha et Krishna ont réussi à obtenir l’amour comme Shabir et Sriti. Prachi et Ranbir sont aussi les jodis les plus appréciés de la télévision.

Un saut de génération à Kumkum Bhagya ?

Cependant, Kumkum Bhagya les créateurs prévoient un autre saut de génération dans la série. Oui, selon les rapports d’ETimes, Mugdha Chaphekar et Krishna Kaul ne feront plus partie de l’émission. Le spectacle fera un bond de 20 ans et cela se déroulera principalement en novembre.

La source proche du portail a déclaré que Mugdha et Krishna jouaient à Prachi et Ranbir depuis un an et demi maintenant. La série a récemment fait un bond de six ans et Ranbir-Prachi est désormais présenté comme les parents d’une fille. Désormais, la série va faire un grand pas en avant et les créateurs ont déjà commencé à passer des auditions.

Mugdha et Krishna vont-ils quitter la série ?

Le couple principal et l’ensemble du casting vont maintenant changer. La source a expliqué que les sauts sont importants pour que la série progresse et que cela ajoute également de la fraîcheur à l’histoire.

Récemment, nous avons également entendu parler d’un autre grand spectacle faisant un bond de 20 ans. Oui, nous parlons de Ouais Rishta Kya Kehlata Hai qui met en vedette Harshad Chopda et Pranali Rathod en tant que protagonistes.