Kumkum Bhagya : Est-ce que Ranbir réussira à arrêter le mariage de Prachi avec Akshay ?

Kumkum Bhagya de Zee TV a été l’une des émissions de télévision les plus anciennes et a toujours diverti son public avec des rebondissements intrigants dans la vie de Ranbir (KrishnaKaul) et Prachi (Mugdha Chaphekar). Dans les épisodes récents, les téléspectateurs ont vu comment Prachi est prêt à épouser Akshay, tandis que Ranbir a accepté d’épouser Rhea, bien qu’ils soient amoureux l’un de l’autre.

Ranbir renonce à épouser Rhea

Mais les rebondissements à venir vont renverser l’histoire lorsque Ranbir se retirera de son mariage avec Rhea. Chaphekar) et le mariage d’Akshay. Mais, dès qu’il arrivera au mandap du mariage, Ranbir s’évanouira.

Que va-t-il se passer ensuite? Ranbir pourra-t-il finalement arrêter le mariage de Prachi avec Akshay, ou le destin a-t-il d’autres plans pour eux ? Pour en savoir plus, continuez à regarder Kumkum Bhagya, tous les jours à 21h, uniquement sur ZeeTV.