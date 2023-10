Kumkum Bhagya : Abrar Qazi et Rachi Sharma de Yeh Hai Chahatein joueront les rôles principaux après Krishna Kaul, la sortie de Mugdha Chaphekar ?

Mugdha Chaphekar et Krishna Kaul vedette Kumkum Bhagya fonctionne depuis de nombreuses années. L’émission a débuté en 2014 et reste l’une des émissions les plus appréciées à la télévision. Le spectacle a commencé avec la belle histoire d’amour d’Abhi et Pragya. Shabir Ahluwalia et Sriti Jha nous ont fait tomber amoureux de cette série en raison de leur alchimie crépitante à l’écran. Plus tard, leur sortie de la série a déçu tout le monde.

Les filles d’Abhi et Pragya, Prachi et Rhea, ont ensuite pris les devants. Prachi est tombé amoureux de Ranbir Kohli et nous avons pu assister à une autre histoire d’amour épique. Mugdha Chaphekar jouait Prachi tandis que Krishna Kaul jouait Ranbir. Leur alchimie a également suscité tout l’amour du public.

Kumkum Bhagya va-t-il faire le grand saut ?

Bientôt, Ranbir et Prachi sont devenus l’un des jodis à l’écran les plus populaires de la télévision. Récemment, il a été rapporté que Kumkum Bhagya faisait un saut de génération. Oui, il a été dit que Krishna Kaul et Mugdha Chaphekar quitteraient la série après le saut. On a beaucoup parlé du bond de la série dans l’actualité du divertissement.

Etimes avait annoncé que le saut aurait lieu en novembre et les créateurs ont déjà commencé à chercher les prochaines pistes de la série. Maintenant, le même portail a partagé une autre grande nouvelle concernant le saut.

Abrar Qazi et Rachi Sharma joueront-ils le rôle principal dans Kumkum Bhagya après le saut ?

Yeh Hai Chahatein l’acteur Abrar Qazi et Woh Toh Hai Albela l’actrice Rachi Sharma jouera les rôles principaux dans la série. Ils joueront les personnages de Rajvansh et Poorvi dans la série.

Abrar jouera le rôle d’un grand homme d’affaires tandis que Poorvi sera professeur d’école. Les deux personnages tomberont amoureux mais le jour de leur mariage, on verra Poorvi accepter de tout cœur Rajvansh mais il ne l’acceptera pas vraiment.

Bon, rien n’est confirmé pour l’instant mais il sera intéressant de voir comment se terminera l’histoire de Ranbir et Prachi pour laisser la place à Rajvansh et Poorvi.

Plus tôt, Krishna Kaul avait parlé du saut de génération dans la série. Il avait dit qu’il vivait le personnage de Ranbir depuis quatre ans et que si son rôle se termine dans la série, toute l’équipe va lui manquer.