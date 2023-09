Kumar Sanu révèle pourquoi il n’a jamais remporté de prix national : « Si vous n’avez pas assez de compétences en beurrage… »

Le Prix ​​national est l’une des récompenses les plus prestigieuses dans le domaine du divertissement. Les gagnants des prix nationaux ont été annoncés récemment : Alia Bhatt et Kriti Sanon ont remporté la catégorie Meilleure actrice pour Gangubai Kathiawadi et Mimi. En parlant du prix national, chanteur populaire Kumar Sanu a exprimé son opinion sur le fait de ne jamais obtenir de prix national. Sanu a principalement chanté dans les grands films de Bollywood des années 90 à ce jour. Kumar Sanu admet s’être senti blessé de ne pas avoir remporté l’un des prix prestigieux.

Kumar Sanu est blessé de ne pas avoir remporté de prix national

Dans une interview avec Aaj Tak, Kumar Sanu a dévoilé son cœur en ne remportant pas de prix national. Il pense qu’il aurait définitivement dû en avoir un. Et pas seulement cela, mais aussi une Padma Bhushan qui est l’une des plus hautes distinctions civiles. Cependant, Sanu ne s’en soucie pas. Il pense que c’est à eux de décider. Kumar Sanu admet s’être senti blessé mais il y est habitué. Il ajoute : « Si vous n’avez pas suffisamment de compétences en matière d’approche et de beurre, vous ne pouvez pas obtenir ces récompenses. »

Sanu ajoute qu’il comprend désormais qu’il est important de faire de telles choses pour obtenir ces récompenses. Même le public comprend toutes ces choses, affirme Kumar Sanu. Le chanteur partage qu’il est difficile d’obtenir des récompenses normalement de nos jours. Sanu ajoute également que même s’il n’a pas l’approche et la compréhension nécessaires pour obtenir lui-même un prix, ce n’est pas grave. Il n’a jamais prêté attention à de telles choses auparavant et il ne se soucie pas non plus de ce que font les autres. « Pas de problème, le gouvernement me récompensera s’il estime que je le mérite. Que puis-je faire s’ils ne me le donnent pas ? », déclare Sanu, rapporte un portail d’informations sur le divertissement.

Regardez cette vidéo sur les récompenses nationales ici :

Filmographie de Kumar Sanu

Kumar Sanu a chanté des chansons pour de nombreuses célébrités de Bollywood, notamment Jawan l’étoile Shah Rukh Khan, Tigre 3 l’acteur Salman Khan, Aamir Khan, Gadar 2 star Sunny Deol, Rahul Roy, Hrithik Roshan, Shahid Kapoor et bien d’autres. En plus de chanter en hindi, Sanu propose également des chansons en bengali, assamais, népalais, bhojpuri, punjabi, odiya, telugu et kannada. Il est l’un des chanteurs les plus célèbres des années 90. Il a fréquemment collaboré avec Nadeem-Shravan, Anu Malik, Himesh Reshammiya, Rajesh Roshan, Anand-Milind et d’autres compositeurs.