Kumar Sanu l’appelle une « plate-forme pour présenter les talents »

L’émission de télé-réalité « Indian Idol 12 » a fait la une des journaux ces derniers jours en raison de la controverse qui a éclaté il y a quelques jours à propos des commentaires d’Amit Kumar, qui a fait une apparition dans un épisode, et de l’ancien juge Sunidhi Chauhan. Une énorme tempête sur les réseaux sociaux et un trolling sans fin plus tard, Kumar Sanu, le roi des mélodies de Bollywood dans les années 90, a finalement choisi de rompre son silence à ce sujet.

S’exprimant à ce sujet, il a déclaré que les émissions de téléréalité comme Indian Idol fournissent une plate-forme pour découvrir et présenter les talents en herbe avant les créateurs.

Dans une interview avec Hindustan Times, Kumar Sanu a longuement parlé des changements que l’industrie de la musique a subis au fil des ans. Interrogé sur la récente controverse, Sanu a déclaré : « Plus il y aura de potins, plus le TRP sera important. C’est compréhensible. Ce n’est pas grave. Le talent trouve son chemin et ces spectacles font ressortir le talent. Pas seulement Indian Idol, chacune de ces émissions de téléréalité sert à présenter les talents devant le public. Même si un candidat n’a pas de chance dans l’industrie, il/elle pourrait avoir une chance de gagner de l’argent sur cette plate-forme. »

Après que l’émission a récemment diffusé l’épisode spécial Fête des pères, les gens se sont de nouveau tournés vers les médias sociaux pour se défouler contre l’émission, la comparant à un feuilleton quotidien.

