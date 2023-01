Kumar Sanu, Alka Yagnik chantant ‘Mera Dil Bhi Kitna’ dans un ancien clip déplace Twitter

L’époque où les chansons étaient composées à partir de la voix pure d’un chanteur sans avoir besoin d’un réglage automatique est révolue. L’ère des années 90 a vraiment donné des mélodies classiques qui restent les véritables OG à ce jour. C’était l’époque où les chansons étaient aussi authentiques et aussi émouvantes que les films eux-mêmes, les artistes étant les ambassadeurs d’un savoir-faire simple mais puissant. Quand on parle de l’âge d’or de la musique, Kumar Sanu et Alka Yagnik restent en tête de liste avec leurs incroyables succès qui touchent le cœur de chaque auditeur avec leurs voix soul. Que diriez-vous d’écouter l’un de leurs morceaux envoûtants maintenant ? Ce vieux clip mettant en vedette le duo emblématique chantant ‘Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai’ est sûr de répondre à vos souhaits et d’apaiser vos oreilles.

Kumar Sanu et Alka Yagnik sont apparus dans une ancienne interview et ont créé la magie en donnant une performance impromptue sur le canapé. Maintenant, une vidéo des deux grands chanteurs chantant leur tube de 1991, ‘Mera Dil Bhi Kitna’ sans aucune musique de fond est devenue virale sur Internet. Dans un clip d’une minute, on pouvait entendre le Bollywood King of Melody rendre les paroles du ‘Saajan’ la chanson du film de sa voix absolument mélodieuse. Il était suivi de son homologue Alka Yagnik qui a également captivé les auditeurs avec sa voix euphonique. Leur performance courte et douce ne semblait pas différente de leur chanson enregistrée qui était la preuve de leur perfection et de leur flair.

La vieille vidéo qui a refait surface en ligne a fasciné les utilisateurs des médias sociaux qui ne pouvaient s’empêcher de vibrer sur la piste des années 90. “Ramenez ces jours!” a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: “Pas même une différence d’unité entre la version enregistrée et la version en direct ne montre à quel point ils sont habiles.”

Voix mélodieuse à l’époque où les gens ne savaient pas ce qu’est l’autotune et maintenant les gens ne savent pas ce qu’est une voix mélodieuse naturelle.— Ashwin Seth (@iamashwinseth) 17 janvier 2023

Pas même une différence d’unité entre la version enregistrée et la version en direct ne montre à quel point ils sont habiles.— Deadpool (@Surfer5757Stuff) 17 janvier 2023

Ils n’ont pas besoin de régler automatiquement les choses. – Abhishek (@ Abhisek17191664) 17 janvier 2023

Des jours dorés où il n’y avait pas de réglage automatique— Nayan Gandhi (@nayan4646) 17 janvier 2023

“Ils n’ont pas besoin de régler automatiquement les choses”, s’est exclamé un fan enthousiaste. Dans le même temps, le quatrième a mentionné: “Pas d’autotune, pur talent.” Que pensez-vous de cette version du golden oldie ?

