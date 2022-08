Kumar Mangalam Birla partage sa blague «préférée» sur le campus de l’IIT à Bombay

Le président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, a assisté samedi à la 60e convocation de l’Institut indien de technologie (IIT) de Bombay en tant qu’invité principal. Bien qu’il ait inspiré de nombreux étudiants lors de son discours lors de l’événement, il a également partagé sa blague “préférée” IIT Bombay à laquelle ses amis partagent souvent un rire chaleureux lorsqu’ils sont ensemble. S’exprimant lors de l’événement, Kumar Mangalam s’est rappelé avoir visité le campus au milieu des années 90 pour une session de pré-placement et a ajouté que beaucoup de choses avaient changé depuis lors. Le magnat du groupe Aditya Birla a déclaré qu’il ne pouvait jamais oublier les fameuses blagues du campus qu’il avait entendues de la part de ses anciens amis de l’IIT Bombay.

Il a partagé sa préférée : « Ma préférée, c’est celle que j’ai entendue, va comme ça – Tard dans la nuit, un automobiliste apparemment perdu sur le campus ici demande à un doctorant, ‘Bahar jaane ka raasta (Quelle est la sortie de ce campus) ?’ et l’étudiant répond : “Chaar saal se main bhi yahi dhundh raha hu (je le cherche aussi depuis quatre ans)”.

L’auditorium entier a été laissé en plusieurs parties. Kumar Mangalam a ajouté que la promotion de 2022 connaît sûrement la sortie du campus. “De toute évidence, vous tous qui êtes diplômés aujourd’hui n’avez pas eu autant de mal à trouver le ‘bahar jaane ka raasta (porte de sortie)'”, a-t-il déclaré.

Il a également mentionné que le campus est connu pour être le moteur des idées. “Je suppose que nous avons vu cela peu de temps après le déclenchement de la pandémie alors que l’IIT Bombay a innové avec VR Convocation”, a-t-il ajouté.

Le discours de Kumar Mangalam était plein de motivation et de conseils pour les étudiants diplômés pour l’avenir à venir. Il a déclaré que ce n’était pas juste un autre rendez-vous pour eux tous, c’était un jour où ils célébraient qui ils étaient et qui ils pourraient être à l’avenir. “Alors, imprégnez-vous de la gloire, laissez le bonheur pénétrer et revivez les merveilleux souvenirs, une fois de plus”, a-t-il déclaré aux étudiants lors de la collation des grades.

