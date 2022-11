Kumail Nanjiani ne savait pas qu’il jouait le méchant

À son crédit, embaucher des gens pour tuer vos rivaux commerciaux, c’est opportun.

C’est juste efficace. C’est un bon homme d’affaires

Et probablement moins cher au final.

Oh, c’est certainement moins cher. Quand j’ai découvert que c’était comme 20 000 $, je me suis dit, Wow, même avec l’inflation, cela semble très bas. Quel bonne affaire. Je veux dire, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas tuer vos ennemis

Avez-vous ramené l’un de lui chez vous ? Cette colère et cette répression qu’il a?

J’ai vraiment essayé de ne pas le faire. Il est rigide et une partie de cela est en opposition avec tout le monde autour de lui. Vous avez ces hommes magnifiques, très en contact avec leur corps, très fluides. Il est complètement séparé de tout ce qui se trouve sous son cou. Puis dans son ventre, il y a un feu dangereux. Chaque molécule de son corps travaille pour garder cela contenu. À cause de cela, j’ai commencé à avoir des douleurs sous les omoplates. Je n’ai jamais eu l’occasion de faire un travail aussi éprouvant sur le plan émotionnel. La scène où Steve était interrogé par les flics – à la fin de chaque prise, je tremblais et trempé de sueur. Et je suis juste assis là à parler !

Avez-vous eu de l’anxiété à l’idée de jouer un rôle dramatique?

Au mieux, jouer, c’est constamment se surprendre. C’est quelque chose que j’ai appris en travaillant avec Murray et Annaleigh [Ashford] Rouge-gorge [de Jesús] et André [Rannells] et Juliette [Lewis]. Chaque prise doit être une découverte. Quand j’ai finalement dit oui à cela, je n’en étais pas plus sûr qu’il y a cinq ans, je savais juste que je ne me sentirais jamais prêt à le faire. C’est comme ce que les gens disent à propos d’avoir des enfants, c’est-à-dire qu’on n’est jamais prêt, il faut juste le faire. C’est ce que je ressentais. J’étais comme, je peux me faire suffisamment confiance pour apprendre au fur et à mesure et comprendre cela.

Existe-t-il des façons pour un personnage comme Steve de renforcer certains stéréotypes sur les immigrants d’Asie du Sud-Est ? Ou les complique ?

Quand j’ai dit non pour la première fois, j’étais comme, je ne veux pas jouer un méchant qui est brun dans ce climat. Mais la tyrannie de la représentation positive est tout aussi réductrice que le stéréotype. J’entends des gens dire que je dois mettre en place un front pur et noble. Cela ne m’intéresse pas. Une fois que j’ai fini ça, je me suis dit, je veux jouer plus de méchants. J’ai vu Sebastian Stan dans “Fresh”, et il joue un si mauvais garçon. J’étais comme, quelle carrière intéressante : Il fait Marvel, des choses où il est un super-héros, puis il fera des choses où il est un sociopathe vraiment effrayant. J’étais comme, je veux faire ça. Ce n’est pas parce que je ne suis pas blanc que je ne peux pas faire ces choses.