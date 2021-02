KULR et le Groupe CSA s’associent pour développer de nouvelles procédures de sécurité et de test des batteries pour le Canada

La collaboration est la dernière implication de KULR dans la définition de normes réglementaires et industrielles pour les batteries après sa participation aux Nations Unies et à la Federal Aviation Administration des États-Unis.

SAN DIEGO, 25 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – KULR Technology Group, Inc. (OTCQB: KULR) (la «Société» ou «KULR»), un développeur de premier plan de la sécurité et de la chaleur des batteries lithium-ion de nouvelle génération technologies de gestion, a annoncé aujourd’hui une collaboration conjointe avec le Groupe CSA (anciennement l’Association canadienne de normalisation), une organisation de développement de normes de premier plan et un fournisseur mondial de services de test et de certification, pour développer une nouvelle procédure de sécurité et de test des batteries intitulée: C22. 2 No. 350 Méthode d’essai pour la sécurité et les performances des barrières thermiques utilisées dans les batteries et les systèmes de stockage d’énergie à base de batteries.

Les solutions de conception résistantes à la propagation passive (PPR) de KULR empêchent la propagation thermique dangereuse d’une cellule à l’autre. La collaboration de la société avec le Groupe CSA est la plus récente de plusieurs alliances que KULR a formées, auxquelles elle peut appliquer son expertise et contribuer à façonner les normes réglementaires et industrielles pour les expéditions de batteries. KULR a précédemment fourni des dispositifs de recherche et de test sur la sécurité des batteries à diverses agences internationales, y compris la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. La KULR a également participé à des réunions du Sous-comité des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses pour établir des méthodes d’essai et des critères permettant de réglementer plus efficacement les batteries au lithium, en fonction de leurs dangers inhérents.

En tant qu’organisme d’élaboration de normes de premier plan et fournisseur mondial de services d’essais et de certification, le Groupe CSA se consacre à la sécurité, au bien social et à la durabilité. Depuis sa création en 1919, le Groupe CSA a développé un portefeuille de plus de 3 000 normes, codes et produits connexes dans 54 technologies. Grâce à ses services de certification et à l’élaboration de normes, le Groupe CSA encourage activement la pensée novatrice et favorise l’adoption de nouvelles technologies.

L’histoire continue

Les incendies de batteries au lithium – comme les incidents qui ont détruit un avion UPS en 2010 et un camion FedEx en 2016 – sont de plus en plus un problème de sécurité publique. Le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis a appelé à des tests et des normes d’expédition plus stricts pour les batteries au lithium, et en mai 2020, le conseil a soumis des recommandations de sécurité à la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), une division du département américain des transports. qui élabore, publie et applique des règles de sécurité pour le transport de matières dangereuses.

«Il existe un besoin réel et absolu d’améliorer la sécurité des batteries au lithium, et nous sommes heureux de collaborer avec le Groupe CSA pour définir des procédures qui répondent à ce besoin», a déclaré le Dr Timothy Knowles, cofondateur et directeur technique de KULR. «Plusieurs agences de réglementation internationales se concentrent sur les technologies qui peuvent réduire la probabilité d’incendies de batteries dans les transports, le stockage d’énergie, les applications automobiles et l’électronique grand public. Un rapport récent du Naval Surface Warfare Center a validé l’efficacité de la technologie de sécurité des batteries de KULR, et la US Consumer Product Safety Commission a rapporté que les solutions de conception de KULR peuvent arrêter les incendies et les explosions dans les batteries lithium-ion. Compte tenu du calibre technique des équipes qui ont effectué ces tests, les résultats constituent un solide vote de confiance pour la technologie de KULR. «

À propos de KULR Technology Group, Inc.

KULR Technology Group Inc. (OTCQB: KULR) développe, fabrique et concède sous licence des technologies de gestion thermique en fibre de carbone de nouvelle génération pour les batteries et les systèmes électroniques. Tirant parti des racines de l’entreprise dans le développement de solutions de refroidissement révolutionnaires pour les missions spatiales de la NASA et soutenu par un solide portefeuille de propriété intellectuelle, KULR permet aux principaux fabricants de l’industrie aérospatiale, électronique, de stockage d’énergie, d’infrastructure 5G et de véhicules électriques de rendre leurs produits plus frais, plus légers et plus sûrs pour le consommateur. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.KULRTechnology.com.

Déclaration de la sphère de sécurité

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offres d’achat de titres de quelque entité que ce soit. Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives basées sur nos attentes, prévisions et hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, en raison des risques et des incertitudes associés à nos activités, qui comprennent les facteurs de risque divulgués dans notre formulaire 10-K déposé le 14 mai 2020. les déclarations comprennent des déclarations concernant nos attentes, nos convictions, nos intentions ou nos stratégies concernant l’avenir et peuvent être identifiées par des mots prospectifs tels que «anticiper», «croire», «pourrait», «estimer», «s’attendre», «avoir l’intention», «peut», «devrait» et «serait» ou des mots similaires. Toutes les prévisions fournies par la direction dans cette version sont basées sur les informations disponibles à l’heure actuelle et la direction s’attend à ce que les projections et attentes internes changent au fil du temps. De plus, les prévisions reposent entièrement sur la meilleure estimation de la direction de notre performance financière future compte tenu de nos contrats actuels, de l’arriéré d’opportunités actuel et des conversations avec les clients nouveaux et existants au sujet de nos produits et services. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Contact médias:

Derek Newton

Chef, Relations avec les médias

Numéro direct: (786) 499-8998

[email protected]

Relations avec les investisseurs:

Groupe technologique KULR, Inc.

Numéro direct: (888) 367-5559

[email protected]