Kuldeep Yadav mène l’Inde à la victoire sur le Bangladesh lors du premier test | Nouvelles du cricket

Le tourne-poignet Kuldeep Yadav a remporté le meilleur match en carrière de 8-113 alors que l’Inde a remporté une victoire de 188 points contre le Bangladesh lors du premier test pour monter 1-0 dans la série de deux matchs.

Kuldeep a suivi son 5-40 lors de la première manche, avec 3-73 alors que le Bangladesh a été éliminé pour 324 lors de sa deuxième manche dimanche à la poursuite d’un total gigantesque de 513 à Chittagong.

Le skipper bangladais Shakib Al Hasan a contre-attaqué avec 84 sur 108, brisant six quatre et six six, mais les hôtes ont perdu leurs quatre derniers guichets en moins d’une heure du cinquième jour après avoir repris à 272-6. Shakib a marqué à lui seul 44 des 52 points que le Bangladesh a réalisés le dernier jour.

“C’était un test-match acharné et nous avons dû vraiment travailler dur pour cette victoire”, a déclaré le capitaine suppléant de l’Inde, KL Rahul, qui a pris les rênes à la place de Rohit Sharma, blessé. “Vraiment heureux que nous ayons fait ça.”

Pacer Mohammed Siraj (1-67) a remporté le guichet de Mehidy Hasan pour 13 en une seconde seulement de la journée pour atténuer tout espoir que le Bangladesh aurait pu avoir de mener le match au plus profond de la dernière journée.

Avec des partenaires à court de partenaires, Shakib a attaqué les spinners mais a tenté un gros coup de trop et a été joué par Kuldeep.

Le spinner du bras gauche Axar Patel, qui a terminé avec 4-77, a obtenu le guichet de Taijul Islam (quatre) et Kuldeep l’a conclu en renvoyant Ebadot Hossain pour un canard.

Image:

Le Bangladesh Zakir Hasan célèbre son premier siècle de test





Samedi, l’ouvreur Zakir Hasan a marqué son premier siècle de test et Najmul Hossain a marqué 67 dans le cadre d’un stand d’ouverture de 124 points pour donner au Bangladesh une lueur d’espoir de sauver le match. Kuldeep et Patel ont ensuite fermement lutté en faveur de l’Inde alors que les hôtes perdaient 6-114 plus tard le quatrième jour.

L’Inde a marqué 404 lors de ses premières manches et a pris une avance de 254 points après avoir écarté le Bangladesh pour 150.

Un premier siècle par l’ouvreur Shubhman Gill (110) et un 19e Test cent par Cheteshwar Pujara (102 pas sorti), qui a également fait 90 dans la première manche a porté l’Inde à 258-2 déclarée dans sa deuxième manche pour établir le Bangladesh une poursuite record de 513 courses.

“C’était un très bon guichet sur lequel frapper, mais nous n’avons pas bien frappé [in the first innings]”, a déclaré le capitaine du Bangladesh, Shakib.

“Jouer après cinq à six mois, ce n’était pas idéal mais il ne devrait y avoir aucune excuse. Beaucoup de crédit à l’Inde pour la façon dont ils ont joué.”