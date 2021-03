Les batteurs anglais se sont moqués de l’attaque du bowling indien vendredi après que les hôtes aient réussi leur plus haute course contre l’Inde de l’histoire, poursuivant facilement un objectif de 337 et 39 livraisons dans leur cagnotte. La victoire palpitante qui a eu lieu au stade de la Maharashtra Cricket Association à Pune a aidé l’Angleterre à égaler la série ODI en cours 1-1, avec un autre concours à disputer. La performance record au bâton a été construite autour d’un superbe stand de 175 courses de seulement 117 livraisons pour le deuxième guichet entre Jonny Bairstow et Ben Stokes. Alors que Bairstow a fracassé une tonne impressionnante (124 sur 112), ce sont les 99 impitoyables de Stokes sur 52 balles qui ont laissé les quilleurs indiens se gratter la tête. A la fin du carnage absolu des Anglais se trouvaient Kuldeep Yadav et Krunal Pandya. Yadav a divulgué 84 points dans ses 10 overs et un Krunal désemparé a donné jusqu’à 72 points en 6 overs.

Après avoir été battu dans tout le parc, Kuldeep Yadav a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux par les fans et les critiques. Quant aux autres, ils se sont sentis désolé pour le fileur.

Se sentir vraiment mal pour Kuldeep Yadav, à ce rythme, ne pense pas qu’il fera bientôt partie de la formation indienne. Devrait travailler dur sur sa ligne et sa longueur pendant l’IPL et regagner sa confiance. – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 26 mars 2021

Pourquoi aller doucement sur Krunal Pandya?

Il y avait une section des médias sociaux qui a rapidement rappelé le grand Pandya dont le sort coûteux et une économie de bowling beaucoup plus élevée faisaient que la course poursuite ressemblait à un jeu d’enfant pour les Anglais.

Aujourd’hui, Krunal Pandya a marqué 30 balles 65! Effort extraordinaire. #INDvENG– Docteur Wait (@ drpratiksha1) 26 mars 2021

Rohit Sharma mérite un trophée supplémentaire pour avoir remporté l’IPL avec Krunal Pandya. #INDvENG– ANSHUMAIN (@AvengerReturns) 26 mars 2021

L’Inde était aux commandes, du moins ils espéraient après la première moitié du match au cours de laquelle ils se sont remis d’un départ fragile pour mettre un mammouth 336 pour 6 dans leurs 50 overs alloués – leur cinquième score le plus élevé en cricket ODI contre l’Angleterre. L’équipe locale a perdu ses points d’ouverture – Shikhar Dhawan et Rohit Sharma dans le premier avantage numérique, mais a récupéré grâce à un stand de 121 points entre Virat Kohli et KL Rahul.

Kohli en a enregistré cinquante autres, mais n’a pas réussi à le convertir en ce score insaisissable à trois chiffres qui lui échappe depuis novembre 2019, car il a été renvoyé par Adil Rashid pour 66 ans.Rahul s’est ensuite associé au swashbuckling Rishabh Pant pour mettre sur pied le deuxième siècle. représente l’Inde – la paire a ajouté 113 de seulement 80 livraisons avec Pant devenant balistique avec 77 de seulement 40 livraisons – un coup alimenté par pas moins de 7 six.