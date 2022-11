Kudermetova et Mertens remportent la couronne du double WTA (VIDEO)

La Russe Veronika Kudermetova et sa partenaire belge Elise Mertens ont triomphé au Texas

Une riposte spectaculaire dans le jeu décisif du dernier set a valu à la Russe Veronika Kudermetova et à sa partenaire belge de double Elise Mertens la couronne lors de la finale WTA au Texas tôt mardi matin alors qu’elles revenaient d’un déficit de cinq points pour remporter une victoire sensationnelle contre les champions en titre Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

Le score final était de 6-2, 4-6, [11-9] après Kudermetova et Mertens sont revenus de 7-2 pour remporter leur deuxième trophée en double de la saison, après la gigantesque rencontre de 1 heure 42 minutes.

Les deux équipes avaient été dans une forme impressionnante tout au long du tournoi, mais ce sont Kudermetova et Mertens qui ont commencé le match plus brillamment en se combinant pour arrêter le jeu de service de leurs adversaires pour prendre une avance de 4-0 dans le premier set.

Il semblait initialement que le résultat pourrait être une formalité après que Kudermetova et Mertens aient poursuivi leur élan au début de la seconde alors qu’ils cassaient à nouveau le service pour mener 4-3, mais une rare erreur de Kudermetova a permis à Krejcikova et Siniakova une lueur d’espoir, et c’était le seule invitation dont ils avaient besoin car ils ont remporté les jeux restants dans le deuxième set sans perdre un point.

Un pur délice 😀 Veronika Kudermetova & @elise_mertens survivra aux champions en titre Krejcikova et Siniakova dans un 6-2, 4-6, [11-9] Thriller en francais!#WTAFinals pic.twitter.com/zGEwmosUN9 – wta (@WTA) 8 novembre 2022

La paire tchèque a pris l’ascendant au début du match décisif alors qu’elle se retrouvait en tête par 7-2, mais une riposte de Kudermetova et Mertens les a vus marquer cinq points successifs pour égaliser les scores à 7 points chacun.

Krejcikova et Siniakova ne tomberaient pas facilement, cependant, car elles ont sauvé un point de championnat à 9-8, mais c’est Mertens qui a marqué le coup décisif lorsqu’un retour en force a forcé une erreur de Krejcikova, et a donné la victoire du duo contre les champions de l’année dernière. et ont vengé leur défaite en demi-finale de l’Open d’Australie de cette année.

Ce n’était que le quatrième match perdu par Krejcikova et Siniakova en 2022 au cours d’une saison spectaculaire au cours de laquelle elles ont remporté trois tournois du Grand Chelem à l’Open d’Australie, à Wimbledon et à l’US Open.

“C’est difficile à dire en ce moment, parce que beaucoup d’émotions», a déclaré Kudermetova, 25 ans, par la suite. “Mais je pense que nous sommes si heureux et si fiers de notre équipe.”

“J’étais proche l’année dernière», a ajouté Mertens. “Je pense que nous avons joué très régulièrement ce tournoi. Et oui, je ne peux même pas croire que nous avons gagné. Ce super tie-break était 7-2 ? Je ne me souviens même pas des points.

“Dans ce tie-break quand c’était 2-7, j’ai dit à Elise qu’il faut y croire, qu’il faut rester positif, et peu importe ce qui se passe, on continue à travailler», a poursuivi Kudermetova.

Après avoir fait équipe l’année dernière, Kudermetova et Mertens ont maintenant combiné pour trois titres – et à en juger par leurs efforts pour vaincre l’équipe tchèque d’étoiles au Texas, il pourrait y avoir beaucoup plus d’argenterie dans leur avenir.