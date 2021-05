La saison 3 de l’émission très attendue « Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi » est prête à être diffusée sur le petit écran. La nouvelle du retour de la série n’a pas excité les fans, mais le casting de la série est également très ravi pour sa nouvelle saison.

«Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi» a marqué les débuts d’Erica Fernandes dans l’industrie de la télévision. Essayant le personnage de Sonakshi Bose aux côtés de l’acteur Shaheer Sheikh, Erica appelle le spectacle «une émotion» et estime que les gens peuvent s’identifier aux personnages alors que le spectacle raconte des expériences de vie communes. L’émission place également l’acteur de télévision Supriya Pilgaonkar dans un rôle central.

«Kuch a sonné» pour moi, et je suis sûr que beaucoup d’autres, ce n’est pas seulement un spectacle, c’est une émotion, c’est un sentiment. Ce qui le rend différent, c’est le fait qu’il a été et sera fait avec des expériences de vie communes que la plupart d’entre nous ont et sont confrontées, ce qui le rend très relatable. Les gens peuvent se voir dans les personnages que nous représentons à l’écran, et la raison pour laquelle il y a tant d’unité entre les personnages est que nous avons nous-mêmes l’impression de jouer un épisode de notre vie », a déclaré l’acteur.

Regardez la bande-annonce de ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi’ ici:

Partageant son enthousiasme à l’idée de s’associer à nouveau avec ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi’, Erica dit: «La subtilité est ce qui la rend unique, et pour moi, il n’a pas fallu une seconde pour accepter de reprendre l’émission quand j’ai entendu parler de la saison. 3. Ce spectacle et le personnage de Sonakshi me sont trop chers. Pour tout ce que cette émission m’a donné et pour l’amour et l’appréciation écrasants que j’ai reçus des fans de cette émission jusqu’à ce jour, le moins que je puisse faire était de revenir en tant que Sonakshi dans la saison 3.

Parlant de la renaissance de l’émission pour une troisième saison, Erica dit: « Je suis fière de faire partie d’une émission qui revient à la demande du public et que les gens aiment tant. Elle ne revient pas une mais deux fois après sa saison inaugurale à la télévision. Nous sommes très heureux de commencer le tournage prochainement et de revivre à nouveau nos personnages ».

Erica a recueilli beaucoup d’amour et de renommée après son passage dans « Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi » et a également remporté le rôle principal de Prerna dans « Kausatii Zindagii Kay 2 ».