KU subit une autre défaite choc sur la route, cette fois 91-85 en Virginie occidentale

Le garde du Kansas Dajuan Harris Jr. (3) est défendu par le garde de Virginie-Occidentale Kerr Kriisa (3) pendant la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA, le samedi 20 janvier 2024, à Morgantown, W.Va.

Morgantown, W.Va. — La Virginie occidentale n’avait réussi plus de huit paniers à 3 points dans un match qu’une seule fois toute la saison ; les Mountaineers en ont frappé 14 lors d’une défaite contre UMass le 16 décembre.

Ils en ont marqué neuf lors du premier 14:14 samedi après-midi contre le Kansas, et n’étaient pas trop mal non plus à l’intérieur de l’arc. Au moment où le buzzer de la mi-temps a retenti, l’offensive de la WVU, en difficulté depuis longtemps, tirait à 59% du terrain et avait obtenu un match nul 51-51 avec KU, troisième.

“Il n’y avait pas beaucoup de choses pour être satisfait de la première mi-temps, sauf que nous avons réussi des tirs”, a déclaré l’entraîneur de la KU, Bill Self. “Mais j’avais l’impression qu’à la mi-temps, je leur ai dit : ‘Nous ne les avons pas gardés et ils ne nous ont pas arrêtés, alors allons-y : le score est de 0-0, recommençons à neuf cette mi-temps.’

“Et ce n’était évidemment pas un très bon conseil.”

Enhardis par la confiance acquise lors de leur performance en première mi-temps, les Mountaineers ont continué à marquer à volonté tout au long de la seconde mi-temps et ont surpris les Jayhawks, 91-85. KU a été la cible d’une tempête judiciaire pour la deuxième fois en 11 jours, cette fois au WVU Coliseum.

Patrick Suemnick a décoché un tir à bout portant dans le poteau, puis les Jayhawks ont concédé trois rebonds offensifs consécutifs en trois secondes dans la dernière minute.

“Cela vous coûtera un match de balle dans la dernière séquence si vous ne bloquez pas”, a déclaré le garde Kevin McCullar Jr.. “Nous parlons tout le temps du blocage des lancers francs et nous y travaillons tout le temps.”

Au total, WVU a dépassé KU 31-22.

“Chaque fois que Johnny (Furphy) est votre meilleur rebondeur avec six ou quoi que ce soit en première mi-temps”, a déclaré Self, “et que votre deuxième rebondeur en avait un, cela vous en dit long.”

Les Jayhawks, tombés à 15-3 (3-2 Big 12 Conference), avaient commencé le match avec l’une de leurs meilleures moitiés offensives de la saison, mais n’ont pas pu maintenir le rythme tout au long de la séquence, en particulier en profondeur. ils sont allés seulement 1 sur 11 après la pause.

“Les mêmes gars qui ont si bien tiré en première mi-temps, nous n’avons pas réussi à les qualifier en seconde période”, a déclaré Self. « Ce sont des clichés que vous voulez tirer. Vous voyez bien, vous devriez en faire au moins un sur trois et nous ne l’avons pas fait en seconde période.

Furphy a repris là où il avait laissé les deux derniers matchs avec un bon départ, puisqu’il a récolté neuf points (trois 3), trois rebonds et une passe décisive dans les quatre premières minutes pour aider KU à prendre une avance de 10-5. Mais il a été l’un des joueurs qui n’ont pas réussi à trouver leur coup en seconde période et ont terminé avec 13.

Kevin McCullar Jr. en avait 24 et Hunter Dickinson 19 pour les Jayhawks, tandis que Raequan Battle en a marqué 23 et Suemnick 20 pour les Mountaineers.

Les Jayhawks ont vu leur avantage initial s’évaporer lorsque les Mountaineers ont commencé à s’échauffer au-delà de l’arc, alors que Kobe Johnson, Kerr Kriisa et Seth Wilson ont frappé un 3 points chacun pour amener WVU dans une égalité 15-15. Les Mountaineers ont ensuite pris une avance de 25-24 sur deux lancers francs de Battle lorsque McCullar a été averti pour sa deuxième faute.

Nick Timberlake, remplaçant McCullar, a fourni de l’énergie sur le banc sous la forme d’un rapide 3 sur un faux-pompe, puis d’un lay-up contesté. Mais Self a dû demander un temps mort avec 6 :53 à jouer à la mi-temps alors que Quinn Slazinski s’est connecté une fois et Battle deux fois en profondeur, alors que la Virginie occidentale, qui est entrée dans le match avec un tir de 30,3 % sur 3 s, a prolongé son départ pour atteindre un 9 contre 11 efficace. (82%). Battle a ensuite marqué des sauts courts consécutifs pour donner une avance de 41-35 à WVU.

KU a répondu avec une course de 12-2 dirigée par Timberlake, qui a fait la plupart de ses dégâts lors de la transition – en passant bien pour établir des pauses rapides, en prenant le ballon lui-même et en trouvant de bons points de tir. Son lay-up de transition contesté a permis à KU de mener 47-43 et il a récolté 12 points en première mi-temps.

Les Mountaineers ont fait des progrès en attaque et ont réussi à égaliser le match à 51-51 avant la mi-temps grâce à une paire de lancers francs de Noah Farrakhan.

Les Jayhawks n’ont pas marqué pendant les premières 3 min 37 s de la deuxième mi-temps, mais n’ont pas pris beaucoup de retard parce que McCullar a pris deux charges. KU a brièvement pris l’avantage 57-55 avant qu’une paire de Wilson 3 ne permette à WVU de réaffirmer un avantage à 67-64.

Alors que les Jayhawks étaient menés 69-68, Adams a raté un éventuel lay-up de feu vert. Suemnick de WVU s’est précipité pour un rebond offensif sur un échec de Farrakhan, puis a mis en place Battle for un deep 3 qui a forcé un autre temps mort de Self. Cela n’a pas endigué la marée, puisque Battle a effectué un retournement de situation tandis que Parker Braun a été averti pour une faute qui a abouti à un jeu à trois points. KU a fait face à son plus gros déficit de la soirée avec sept points.

Les Jayhawks ont finalement pris de l’élan lorsque McCullar a réussi un trois à cinq minutes de la fin, puis lui et Adams ont marqué un lay-up chacun sur les revirements de WVU pour réduire la marge à 80-79.

Suemnick a marqué sur Dickinson au poteau pour annuler une paire de lancers francs d’Adams, puis les équipes ont échangé des revirements. Battle a bondi pour un rebond offensif à 40 secondes de la fin et a été victime d’une faute de Furphy, avant que Harris ne commette une faute sur Slazinski dans une situation similaire.

“Je pense que Battle a réalisé un jeu incroyable, et bien sûr, Slazinski a réalisé un excellent jeu sur le lancer franc”, a déclaré Self. “Johnny, il l’a bloqué puis il s’est figé et il l’a contourné sur le long rebond du lancer franc.”

Elmarko Jackson pensait avoir volé contre Kriisa alors que les Mountaineers traversaient le demi-terrain avec une avance de 85-83, mais cela a été jugé comme une faute et Kriisa a effectué les deux lancers francs.

“Je ne pensais pas que c’était une faute, mais peu importe si c’est une bonne ou une mauvaise décision, ce n’est pas sans importance, mais du point de vue d’un entraîneur, nous nous mettons dans cette position”, a déclaré Self.

McCullar a réussi un tir à longue distance contesté avec 11,9 secondes à jouer qui est passé de 3 à 2 après examen, empêchant les Jayhawks de garder le match en une seule possession.

KU a un match à domicile lundi soir contre Cincinnati à 20h

“Nous ne sommes certainement pas satisfaits de notre situation dans la course à la ligue”, a déclaré Self. « Mais il y aura des matchs comme celui-ci pour tout le monde, et c’est certainement une ligue monstre. C’est une grande ligue.

